人民网北京8月5日电 （记者李潇）8月4日是中国与土耳其建交50周年纪念日，中国人民对外友好协会以视频形式举办“中国—土耳其民间友好合作对话会”。林松添会长、中国驻土耳其大使刘少宾及中国18个省市友协代表、北京语言大学土耳其研究中心主任，土耳其驻华使馆副馆长阿塔克江、土中友协、土耳其妇女友好文化交流协会、土耳其马尔马拉战略与社会研究基金会、土耳其商业促进和友好协会主要负责人约60人在线参会。

双方围绕“民间力量推动实现中土合作共赢、共同发展”的主题进行了深入、友好交流，会后发表《中国土耳其民间代表关于加强团结合作、共谋发展、反对疫情政治化的联合倡议》，呼吁国际社会团结互助、共克时艰，维护世界公平与正义，促进共同发展与繁荣。林怡副会长主持对话会。

林松添指出，中国与土耳其同为重要的新兴市场国家和二十国集团成员，都是维护世界和平与公平正义、促进共同繁荣的重要力量，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴，拥有广泛的共同语言和利益。

林松添表示，本会愿以两国建交50周年为契机，同土方一道，携手推动两国民间组织、地方政府、友好城市、智库、青年、媒体、旅游等民间领域的友好交流与互利合作，为促进两国民心相通，实现合作共赢、共同发展做出新的更大贡献，为中土战略合作关系书写民间友好合作新篇章。

刘少宾表示，中土两国民间组织、智库学者和友城代表在中土建交50周年的重要时刻，回顾友好发展历程，展望美好合作未来，具有重要意义。希望双方共同努力，为增进两国和两国人民的相互了解和友谊作出新的更大贡献。

与会的土方代表热烈祝贺中国共产党成立100周年，盛赞中国人民在中国共产党领导下取得举世瞩目的历史性成就，并一致认为，中国的发展和崛起已成为全球关注的焦点，必将为土耳其等广大发展中国家提供新的发展机遇，并对世界未来发展产生深远影响。

土方代表一致盛赞“一带一路”伟大倡议及对接土耳其“中间走廊”计划的成果和美好愿景，认为“一带一路”倡议不仅为两国和沿线国家发展带来了交通、通讯等互联互通，而且将为合作国家人员交流与文明互鉴融合搭建重要桥梁和纽带。21世纪是亚洲的世纪，土耳其和中国是亚洲雄鹰腾飞的两个翅膀。我们对中土未来合作充满期待。

双方代表一致表示，愿发挥民间组织、智库和友好城市的各自优势，携手战胜前进道路上的风险挑战，共同推动“一带一路”倡议对接“中间走廊”计划更好惠及两国人民，为实现两国合作共赢、共同发展而不断努力。

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