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伊朗累计新冠确诊病例超400万例

2021年08月05日08:14 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰8月4日电（记者高文成 王守宝）据伊朗卫生部4日发布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例39357例，累计确诊超400万例，达4019084例。

　　伊朗当前正遭受第五波疫情冲击，新冠变异病毒德尔塔毒株正在伊朗全国传播，单日新增确诊病例数屡创新高。4日数据显示，伊朗过去24小时新增死亡病例409例，累计死亡92194例。伊朗卫生部门官员日前表示，伊朗尚未达到第五轮疫情高峰，未来10天内疫情数据还将持续走高。

　　分析人士指出，伊朗这波疫情严重性远超以往，主要原因在于德尔塔毒株传染力强、民众落实防疫规范程度下降、疫苗接种进度不理想等。据媒体报道，伊朗一些地区民众使用口罩的比例低于30%。

　　伊朗卫生部长纳马基1日呼吁实施为期两周的全面停工停产，加强对违反防疫规定行为的监督，以尽可能控制疫情蔓延，减轻医疗系统压力。此外，卫生部门呼吁民众即使已接种疫苗也应避免出入人群密集场所。

　　伊朗全国8000多万人口中，目前只有约288万人完成两剂疫苗接种。伊朗政府曾指责美国通过冻结伊朗海外资金、威胁疫苗供货方等方式阻碍伊朗进口新冠疫苗。此外，伊朗国产疫苗研发和生产进度也不及预期。

　　伊朗内政部长法兹利3日说，从下周开始，伊朗国内疫苗生产“可能达到可接受的水平”，将达每周100万至120万剂。

(责编：张信凤、刘洁妍)

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