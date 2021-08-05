人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

综述：德尔塔毒株引发的第二波新冠疫情仍在印度肆虐

2021年08月05日08:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社新德里8月4日电 综述：德尔塔毒株引发的第二波新冠疫情仍在印度肆虐

　　新华社记者赵旭

　　印度新冠疫情工作组日前表示，当前印度部分地区反映病毒传播情况的基本感染数（R0）出现回升趋势，加之新增病例感染的主要是传染性极强的德尔塔毒株，这意味着新冠疫情远未结束，仍将在印度继续肆虐。

　　印度第二波疫情在5月达到高峰。6月底以来，全国范围内疫情有所缓解。但近半月以来，印度单日新增确诊病例仍在4万例左右，单日死亡病例约在500例左右，两项数字仍在高位。截至4日，印度累计确诊人数近3200万，累计死亡人数超42万。

　　根据印度官方7月下旬发布的研究结果，变异病毒德尔塔毒株是导致印度第二波疫情的主要原因。数据显示，在印度首先发现的德尔塔毒株传染性极强，今年5月至7月间，印度超过80%的新增确诊病例都是感染了德尔塔毒株。

　　印度卫生部8月2日称，目前印度全国有8个邦和地区的基本感染数超过1，其中近期确诊病例暴增的喀拉拉邦达到1.1，印控克什米尔地区更是达到1.4。

　　印度疫情工作组发言人保罗对此表示担忧。他说，此前全国范围内基本感染数已经降至0.6或更低水平。当前部分地区基本感染数回升，加之感染的主要是德尔塔毒株，这意味着疫情远未结束。

　　今年6月，印度发现了德尔塔毒株的变种“德尔塔+”毒株，针对这一毒株的研究随即展开。印度新冠病毒基因组学联盟近期发布的监测结果显示，“德尔塔+”毒株的传播速度并没有比德尔塔毒株更快，造成大范围传播的仍是德尔塔毒株。

　　印度官方疫苗接种注册网站的数据显示，截至7月26日，印度全国9.4亿成年人中，完成两剂疫苗接种的人约占10%，接种了至少一剂疫苗的人约占26%。

　　印度官方先前宣布在全国范围内推行免费疫苗接种。但不少新德里市民向记者透露，他们的免费接种预约申请石沉大海，支付至少700至900卢比（约合9.4至12.1美元）后才预约成功。

　　印度医学研究理事会8月初的一项新研究结果显示，尽管中和抗体滴度略有降低，但印度本土疫苗Covaxin对德尔塔毒株依然有效。

(责编：张信凤、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部