新华社新德里8月4日电 综述：德尔塔毒株引发的第二波新冠疫情仍在印度肆虐

新华社记者赵旭

印度新冠疫情工作组日前表示，当前印度部分地区反映病毒传播情况的基本感染数（R0）出现回升趋势，加之新增病例感染的主要是传染性极强的德尔塔毒株，这意味着新冠疫情远未结束，仍将在印度继续肆虐。

印度第二波疫情在5月达到高峰。6月底以来，全国范围内疫情有所缓解。但近半月以来，印度单日新增确诊病例仍在4万例左右，单日死亡病例约在500例左右，两项数字仍在高位。截至4日，印度累计确诊人数近3200万，累计死亡人数超42万。

根据印度官方7月下旬发布的研究结果，变异病毒德尔塔毒株是导致印度第二波疫情的主要原因。数据显示，在印度首先发现的德尔塔毒株传染性极强，今年5月至7月间，印度超过80%的新增确诊病例都是感染了德尔塔毒株。

印度卫生部8月2日称，目前印度全国有8个邦和地区的基本感染数超过1，其中近期确诊病例暴增的喀拉拉邦达到1.1，印控克什米尔地区更是达到1.4。

印度疫情工作组发言人保罗对此表示担忧。他说，此前全国范围内基本感染数已经降至0.6或更低水平。当前部分地区基本感染数回升，加之感染的主要是德尔塔毒株，这意味着疫情远未结束。

今年6月，印度发现了德尔塔毒株的变种“德尔塔+”毒株，针对这一毒株的研究随即展开。印度新冠病毒基因组学联盟近期发布的监测结果显示，“德尔塔+”毒株的传播速度并没有比德尔塔毒株更快，造成大范围传播的仍是德尔塔毒株。

印度官方疫苗接种注册网站的数据显示，截至7月26日，印度全国9.4亿成年人中，完成两剂疫苗接种的人约占10%，接种了至少一剂疫苗的人约占26%。

印度官方先前宣布在全国范围内推行免费疫苗接种。但不少新德里市民向记者透露，他们的免费接种预约申请石沉大海，支付至少700至900卢比（约合9.4至12.1美元）后才预约成功。

印度医学研究理事会8月初的一项新研究结果显示，尽管中和抗体滴度略有降低，但印度本土疫苗Covaxin对德尔塔毒株依然有效。

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