人民网安卡拉8月4日电 （记者王传宝）中国驻土耳其大使馆4日举行线上招待会，隆重庆祝中土两国建交50周年。土大国民议会土中议会友好小组主席阿尔斯兰、土外交部亚太总司长江库鲁尔以及来自当地各界友好人士近百人出席了招待会。

中国驻土大使刘少宾在致辞中表示，50年来，两国关系经历了不平凡历程，保持持续稳定发展。近年来，两国关系战略内涵不断充实，战略互信不断增长，务实合作不断推进，两国友好更加深入人心，两国在国际和地区事务中的沟通协调不断加强。面对突如其来的疫情，中土两国守望相助，共克时限，成为了两国关系发展的新亮点。

刘少宾说，中土两国都拥有悠久辉煌的历史和伟大的梦想，两国关系有着广阔的合作空间，相信两国将会以建交50周年为契机，共同推动两国关系更快向前发展。

土大国民议会土中议会友好小组主席阿尔斯兰在致辞中对两国关系50年的发展予以高度评价，他表示对两国关系发展的未来充满信心，相信将会迎来更加美好的未来。土中友好协会主席巴伊塔什、土对外经济关系委员会中国事务委员会主席科尔多卢等友好人士向招待会发来祝福视频，对两国关系发展寄予良好祝愿。

招待会上，来自中国的音乐家们为嘉宾们演奏了土耳其知名音乐曲目“走在伊斯坦布尔到于斯屈达尔的路上”，而土耳其知名音乐家演唱的北京奥运会主题曲“我和你”更是为招待会增添了友好的节日气氛。

中华人民共和国与土耳其共和国于1971年8月4日正式建立外交关系。建交50年来，中土各领域友好合作关系持续发展。2010年10月，双方宣布建立和发展战略合作关系，标志着中土关系进入新阶段。

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