□ 贾平凡

当下，美国政府竭力捂着全世界最大的新冠病毒溯源疑点——拥有美军唯一生物安全四级实验室的德特里克堡生物实验室，不敢公开其内幕。即使国际社会乃至美国国内都对德堡表达了共同质疑，美国政府也始终讳莫如深。

作为一个军事生物实验室，德堡不仅有长期研究致命病原体的历史，还生产各类生化武器和毒剂。2019年8月，美国疾控中心紧急关闭德堡，暂停其“对高致病性病原体的研究工作”。对外界关于突然关闭德堡的质疑，美国以“国家安全”为由拒绝回答。

一个研究病毒的实验室被突然关闭，德堡到底藏着什么不可告人的秘密？美国三缄其口是想掩盖什么？越是神秘，越是令人怀疑。

国际社会有充足的理由怀疑德堡。

德堡病毒泄漏早有前科。在人工改造病毒序列和管控病毒扩散方面，德堡劣迹斑斑。作为防护级别极高的实验室，德堡为了节省成本，竟雇佣一家有着多次违规记录和不合格管理历史的私人公司对医疗废物进行处理。上世纪80年代开始，德堡就不时出现新型变种病毒和病毒泄漏的丑闻。然而每次，美国都没给出合理解释。

吊诡的是，就在德堡突然关闭前后，附近多州暴发众多不明原因的呼吸系统疾病和“电子烟疾病”，患者症状与新冠肺炎几乎没有差别。不仅如此，研究还发现，美国多地新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间：2019年12月，新冠病毒已在美国本土低速率传播。更匪夷所思的是，2019年1月至10月，美国相关部门相继举办了名为“赤色传染”和“事件201”等多场高级别流行病演习。

不明原因的呼吸系统致命性疾病、突如其来的关闭德堡的命令、与新冠肺炎疫情高度相似的流行病演习……这些“巧合”都密集发生在新冠肺炎疫情全球暴发前夕，而德堡恰好是这些“巧合”绕不开的肇始地。

俄罗斯“自由媒体”网站近日发表题为《新冠病毒源头——美国德特里克堡？》的文章，梳理了美国疫情暴发时间线，直指德堡在疫情暴发前关闭并不是一个巧合。

今年6月，《名利场》杂志披露，美国政府内部曾警告“不要对新冠病毒的起源进行调查，否则可能打开装满蛆虫的罐子”。

因此，国际社会不得不怀疑：德堡与新冠病毒的最初传播到底有何关联？美国政府与新冠病毒的诞生到底有何关联？

面对近期国际社会要求调查德堡生物实验室的理性声音，美国政府又一次玩起了“甩锅”把戏：极力渲染新冠病毒“武汉实验室泄漏论”，对中国大搞“有罪推定”的阴谋算计，甚至操纵世卫组织开启针对中国的第二阶段溯源工作。但是，对于国际社会的质疑，美国始终装聋作哑，一而再再而三地遮掩，迟迟不敢回应。

实际上，搅浑水、泼脏水，嫁祸中国，证明不了自身清白，只能加深国际社会对德堡的怀疑。

要想取得国际社会的信任，美国必须尽快拿出透明、负责的态度，邀请世界卫生组织专家赴美，调查德特里克堡生物实验室，还世界一个真相。

(责编：牛镛、袁勃)