■ 李嘉宝

新冠肺炎疫情发生以来，美国政客眼见本国疫情蔓延失控，第一反应不是反省、补救，而是绞尽脑汁推卸责任，四处寻找“替罪羊”。于是，一连串愚弄本国民众和国际社会的“甩锅”戏码上演了，瞎话张嘴就来，脏水随手就泼。“堂堂”美利坚合众国，在某些政客的政治操弄之下，变成“甩锅”文化流行国，国际社会为之瞠目。

既然上演“甩锅”大戏，就要攒剧本、搭台子、找演员。别看美国政客抗疫不行，这方面一点都不含糊——

对中国，美方极尽污蔑抹黑之能事。2020年4月，美媒曝光了一份共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的备忘录，直接设计好了“甩锅”台词：“只要被问病毒，你就攻击中国”。从一些美国政客的表现来看，他们的确“忠实”地按照剧本来表演：攻击中国“应对疫情不透明”，反复鼓噪“中国病毒”“武汉病毒”等种族主义言论，炮制“中国实验室泄露病毒”阴谋论，叫嚣向中国“追责索赔”……

对世卫组织，美方遵循“合则用、不合则弃”的原则，表演了一出“美式变脸”。上届政府指责世卫组织“对疫情反应迟缓”“庇护中国”，一度以断供退出相威胁，最后竟退出世卫组织；现任政府则急火火地“重返”世卫组织，一边拒不接受世卫组织第一阶段病毒溯源研究的科学结论，一边胁迫世卫组织对中国搞第二次“有罪推定”式溯源。

对本国公共卫生机构和科学家，美国政府大搞“顺之者昌，逆之者亡”。提出科学建议的疾控专家，被美政客炮轰是在“危言耸听”“欺瞒大众”“应对疫情负责”；美国国立卫生研究院相关本土早期病例的研究项目，被政府以“对国家安全不利”为由直接叫停；一些科学家因驳斥“实验室泄露论”，被中断研究经费、免去职务，屡遭攻击污蔑……

台上，“演员们”卖力表演。台下，观众嘘声一片。这出拙劣的“甩锅”闹剧，掩盖不了美国政府在疫情防控上的失职渎职，遮挡不住美国诸多疫情疑点，更抹杀不掉中国对全球抗疫作出的巨大贡献。美政客拼命“甩”出去的一口口锅，恰恰装的是自身抗疫不力的脏水。

究竟是谁无视警报、轻视疫情？又是谁反应迟缓、应对乏力？事实一目了然。自2020年1月3日起，中国就开始向世卫组织和包括美方在内的各国定期通报疫情信息。1月23日，中方关闭离汉通道时，美国官方公布的确诊病例仅有1例。2月2日，美国对所有中国公民关闭边界时，美国官方公布的确诊病例也仅有10余例。一年多后的今天，美国累计确诊病例超过3500万例，累计死亡病例超过61万例。

究竟是谁“应对疫情不透明”？又是谁拒不邀请世卫组织到本国溯源调查？答案显而易见。从科学事实看，病毒由武汉实验室引入极不可能，是中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告发布的权威结论，也是国际科学界的普遍共识。60个国家致函世卫组织总干事，多国科学家刊登大量学术文章，均表达了支持立场。反观美国，美方对本土早期病例出现时间、德特里克堡实验室等诸多疑点装聋作哑，却屡屡攀咬中国，试图混淆视听。

历史上，美国“甩锅”文化可谓“源远流长”。每逢重大流行病或经济危机暴发，美国政客总是极尽“甩锅”之能事。对百年不遇的新冠肺炎疫情，美政客非但没有吸取历史教训，反而变本加厉地“甩锅”，错失应对疫情的大好时机，不仅导致数十万美国人民付出了宝贵生命，更破坏了全球团结抗疫的大局。

入戏太深的美国政客们，“甩锅”表演该收场了！

（作者为本报评论员）

(责编：牛镛、袁勃)