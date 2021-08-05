新华社墨西哥城8月3日电 墨西哥学者、“21世纪社会主义”理论创始人海因茨·迪特里希日前在墨西哥“自由科学”网站上发表文章说，美国借“实验室泄漏论”等开展反华行动，目的是转移各界对本国问题的关注。

这篇题为《美国军事战略中对新冠病毒的操纵》的文章指出，新冠病毒在中国出现前后，欧洲多国和美国都曾报告发现新冠病毒。国际科学界已达成共识，认为新冠病毒源自动物而非实验室。

文章分析说，美国在新多极化世界背景下，遭遇国内结构性衰败、改革无力等问题。面临治理模式失败的局面，美国希望展现国家实力与竞争力。拜登政府抛出“实验室泄漏论”等系列涉华谎言，既是为明年中期选举做准备，也是为了转移各界对美国政府治理无能的关注。

文章说，有证据显示，美国曾对本国公民开展生物、化学及核战争试验，如在德特里克堡生物实验室发生的情况。美国也曾制造“大规模杀伤性武器”谎言以破坏伊拉克，通过西方支持的伊斯兰恐怖主义破坏叙利亚。

《 人民日报 》（ 2021年08月05日 03 版）

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