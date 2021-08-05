人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅严厉驳斥美日等干涉中国内政谬论

2021年08月05日05:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京8月4日电  8月4日晚，在第十一届东亚峰会外长会上，国务委员兼外长王毅围绕东亚合作发言后，美国、日本等个别国家提出中国的新疆、香港问题，以人权为由对中国进行攻击。王毅当场要求第二次发言，予以严厉驳斥。

　　王毅说，果然不出所料，美国等个别国家要利用这个多边平台对中国的内部事务进行攻击抹黑。这些陈词滥调本不值一驳，东盟各国也都没有附和你们，但出于对等原则，中方当然有权利予以驳斥。

　　王毅说，新疆、香港事务都是中国内政，你们对中国的内部事务指手画脚、造谣抹黑，严重违反国际关系基本准则，严重破坏国家主权平等原则。对于这种恶劣行径，你们来一次，我们就坚决批驳一次。

　　王毅表示，这些年来，新疆维吾尔族人口增长翻番，人均寿命倍增，居民收入年年增长，教育水平越来越高，何来“种族灭绝”？要讲“种族灭绝”的话，美国当年对印第安人大肆屠杀才是真正的种族灭绝。美国到处发动战争，致使大量无辜平民伤亡才是真正的反人类罪。

　　王毅说，中国新疆维吾尔自治区政府本着公开透明态度，多次用事实和数据驳斥各种谎言，新疆少数民族群众包括维吾尔族兄弟纷纷站出来用亲身经历反击各种虚假信息。美国对此却视而不见、充耳不闻，你们的良知何在？信誉何在？你们表现出来的这种偏执，是典型的西方式傲慢和无理。

　　王毅表示，香港国安法的制定以及选举制度的改革恢复了香港的稳定，完善了香港的法治，确保了香港居民以及所有在港各国人士的正当合法权益，使“一国两制”得以行稳致远，70%的香港民众对当前局势感到满意。你们现在竟然还要表达所谓关切，关切什么呢？是想让香港重回混乱动荡吗？是想让“港独”势力再次上街吗？我要明确地告诉你们，死了这条心吧，不可能再等到那一天了！


　　《 人民日报 》（ 2021年08月05日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部