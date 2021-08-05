新华社北京8月4日电 国务委员兼外长王毅3日下午以视频方式出席东盟与中日韩（10+3）外长会。

王毅表示，10+3国家是东亚合作的中坚力量。我们要以明年10+3合作启动25周年为契机，制定《10+3合作工作计划（2023—2027）》，规划未来合作路线图，服务东亚共同体目标。

一是共筑东亚抗疫屏障。中方迄今已对外提供超过7.5亿剂疫苗，未来4个月内将继续向“新冠疫苗实施计划”提供1.1亿剂，今后3年还将再提供30亿美元国际援助。

二是共推东亚经济融合。要争取区域全面经济伙伴关系协定早日生效实施，加快区域经济一体化进程。

三是共谋东亚转型发展。要加快区域数字转型，用好东亚国家市场规模优势，大力开展人工智能、数字经济等务实合作。

四是共铸东亚价值基础。要共同追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

日、韩和东盟各国外长高度评价10+3合作取得的显著成果，一致同意加强疫苗研发合作；一致认为应坚持多边主义和自由贸易；一致强调要拓展数字经济、气候变化等新兴领域合作，促进地区绿色可持续发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月05日 03 版）

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