中国专家表示，二战结束后，美国德特里克堡基地派出调查人员与侵华日军第七三一部队（简称731部队）进行了秘密交易，美国违背伦理和文明准则，以豁免731部队成员战争责任为条件，并花25万日元，得到731部队进行人体实验、细菌实验、细菌战、毒气实验等数据资料以及医学论文等，并加以利用，进行生物武器研究。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民说，研究发现，二战结束后，美国对日本拥有的生物武器及其数量非常感兴趣。为谋求独占731部队细菌战、人体实验等方面的数据资料，美军德特里克堡基地先后派出4任调查官，和731部队主要成员接触，最后达成交易。

1947年10月，德特里克堡基地派出的调查日本细菌战的埃德温·希尔博士在完成的调查报告中，对花25万日元的记载。新华社记者 王建 摄

1945年9月，美国派德特里克堡基地的细菌战专家桑德斯调查日本细菌战有关情况。桑德斯完成的《日本科技情报调查报告·细菌战》，对731部队研究范围、指挥系统、职责、人员构成、组织结构、整体规模以及细菌年生产能力都进行了记录，并绘制了731部队生产的细菌炸弹图纸。

汤普森是德特里克堡基地派出调查日本细菌战的第二任调查官，他先后问讯了731部队首任部队长石井四郎和第二任部队长北野政次等。据侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究员杨彦君介绍，石井四郎向汤普森提供了《平房工作大纲》，也就是731部队哈尔滨市平房区本部的研究计划，其中包括预防医学、疫苗生产、治疗血清、诊断性抗原体、诊断血清、细菌炸弹研究等。

美国国会图书馆科学技术部档案室保存的人体实验报告书复印件。新华社记者 王建 摄

731部队向德特里克堡基地的调查人员提供了细菌战武器研究报告和医学论文等。1947年4月，美军德特里克堡基地植物实验部主任费尔前往东京继续调查日本细菌战情况。费尔完成的调查总结报告《日本细菌战活动最新资料概要》，保存在美国国家档案馆II馆。该报告涵盖了731部队19人撰写的细菌战活动报告书以及石井四郎撰写的关于整个细菌战项目的论文，而且费尔还接受了731部队提供的8000个病理切片，700余页的印刷资料，另外还有731部队进行炭疽、鼠疫、伤寒、甲乙型副伤寒、痢疾、霍乱、马鼻疽菌的人体实验报告数据。

从1945年9月到1948年11月东京审判结束的几年间，美日之间达成了秘密交易，并为此支付了25万日元。1947年10月，德特里克堡基地再派出埃德温·希尔博士等人前往日本调查细菌战。希尔在完成的调查报告中有这样一段描述：“这些数据都是通过接种细菌传染病病原体获得的人体感染率，由于进行这种人体实验会受到良心的谴责，所以在我们（美国）的实验室里无法获得。为获得这些数据，我们花费了25万日元，但是这与实际研究的成本相比，实在微不足道。”

美国国会图书馆科学技术部档案室保存的《炭疽菌实验报告》封面及部分内容。受访者提供

德特里克堡基地的调查人员还从731部队获得了3份人体实验报告书。这些人体实验报告书的原始档案保存在美国国会图书馆科学技术部档案室，包括《炭疽菌实验报告》《鼻疽菌实验报告》《鼠疫菌实验报告》，共计1500余页，详细记载了731 部队进行人体实验的情况，包括解剖数据、彩色解剖图、器官感染路径和感染程度等。报告的封面，有“马里兰州德特里克堡基地生物战实验室化学部队研究与开发部”的字样。金成民表示，这3份人体实验报告书是德特里克堡基地同731部队秘密交易的核心资料。

据专家介绍，《炭疽菌实验报告》从292页到311页，是腺素腺体的病理变化情况，在这部分引用的显微镜观察照片第“M325号”和“M54号”的说明中标识“德特里克”字样。专家表示，“德特里克”即现在美军德特里克堡基地，可以断定《炭疽菌实验报告》也曾保存在德特里克堡基地。

德特里克堡基地派出调查日本细菌战的调查官汤普森在石井四郎家中调查照片及《汤普森报告》部分内容的展示。新华社记者 王建 摄

斯坦福大学胡佛研究所档案馆保存着美国生物武器研究和实验的档案资料。档案资料显示，从1943年到1969年，德特里克堡基地的研发计划之中，就包括了炭疽杆菌、鼻疽杆菌、鼠疫杆菌和霍乱菌、结核杆菌的研究计划。而且档案还显示，从1946年到1972年，来自德特里克基地的军事医学专家们，先后发表了1600余篇关于生物武器研究的报告和医学论文。

金成民表示，美军德特里克堡基地不仅在今天有不可告人的黑幕，从成立之初就有，特别是二战后同731部队进行的肮脏交易，获得血腥的数据资料后加以利用，一直进行有关病毒的研究工作，至今仍存放着大量严重威胁人类安全的病毒。美国完全没有考虑731部队人体实验、细菌战这些违背伦理和文明准则的犯罪行为，在美军的掩盖下，以石井四郎为首的731部队成员免予战犯起诉，严重影响了东京审判的公正性和权威性，也体现了美国一贯坚持的双重标准。

来源：新华社

记者：王淮志 王建

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