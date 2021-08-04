新华社喀布尔8月4日电 塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德4日在推特上发文称，3日对阿富汗代理国防部长比斯米拉·穆罕默迪住所的袭击行动是该组织武装人员所为。

穆贾希德说，在引爆汽车炸弹后，塔利班的自杀式袭击者进入穆罕默迪住所，并给阿富汗政府安全人员造成重大伤亡。他还表示，对于阿富汗政府军打击塔利班的行动，该组织不会无动于衷。

阿富汗内政部发言人米尔瓦伊斯·斯塔尼克扎伊4日接受新华社记者电话采访时表示，一伙武装分子3日晚在穆罕默迪住所附近引爆一枚汽车炸弹。经过5个小时枪战，所有4名武装分子被击毙。爆炸和枪战共造成8名平民死亡、20多名平民受伤。

阿富汗国防部发言人福阿德·阿曼3日曾向媒体证实，穆罕默迪在这次袭击中安然无恙。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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