人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

外交部发言人就美国宣布对古巴实施制裁答记者问

2021年08月04日20:10 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月4日电 外交部发言人4日就美国宣布对古巴实施制裁回答记者提问。

　　有记者问：据报道，7月30日，美国财政部以镇压反政府示威为由，宣布对古巴国家革命警察局及其局长、副局长实施制裁。美总统拜登在白宫会见美籍古巴裔人士时称，古如不做出重大改变，美将施加更多制裁。古巴外长罗德里格斯7月30日表示，美对古新制裁是信息误导和对古侵犯，美企图以此为其对古实施非人道封锁开脱。另据报道，7月31日中国政府援助古巴政府的30台呼吸机于当日运抵哈瓦那。中方对此有何评论？

　　发言人说，中方坚决反对打着所谓“自由”“人权”“民主”等旗号滥施单边制裁、干涉他国内政。近期美国陆续宣布对古巴机构、官员实施制裁，严重违反国际关系基本准则，再一次向世人展示了什么是美式双标和霸凌。

　　“众所周知，美国的经济、商业、金融封锁才是妨碍古巴改善经济民生、侵犯古人民生存权发展权的根源，我们要求美方认真倾听国际社会的普遍呼声，立即全面取消对古制裁封锁，立即停止借题发挥，粗暴干涉，破坏稳定。”发言人说。

　　发言人说，制裁可以休矣，支持才是正道。近来，包括中国在内的多个友好国家和国际组织纷纷向古巴伸出援手，帮助古巴政府和人民抗击疫情、改善民生，彰显患难见真情。中方愿继续落实好两国领导人达成的共识，不断深化中古友好关系，坚定支持古方克服疫情影响、促进经济发展、维护社会稳定的努力。

(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部