新华社北京8月4日电 外交部发言人4日就美国宣布对古巴实施制裁回答记者提问。

有记者问：据报道，7月30日，美国财政部以镇压反政府示威为由，宣布对古巴国家革命警察局及其局长、副局长实施制裁。美总统拜登在白宫会见美籍古巴裔人士时称，古如不做出重大改变，美将施加更多制裁。古巴外长罗德里格斯7月30日表示，美对古新制裁是信息误导和对古侵犯，美企图以此为其对古实施非人道封锁开脱。另据报道，7月31日中国政府援助古巴政府的30台呼吸机于当日运抵哈瓦那。中方对此有何评论？

发言人说，中方坚决反对打着所谓“自由”“人权”“民主”等旗号滥施单边制裁、干涉他国内政。近期美国陆续宣布对古巴机构、官员实施制裁，严重违反国际关系基本准则，再一次向世人展示了什么是美式双标和霸凌。

“众所周知，美国的经济、商业、金融封锁才是妨碍古巴改善经济民生、侵犯古人民生存权发展权的根源，我们要求美方认真倾听国际社会的普遍呼声，立即全面取消对古制裁封锁，立即停止借题发挥，粗暴干涉，破坏稳定。”发言人说。

发言人说，制裁可以休矣，支持才是正道。近来，包括中国在内的多个友好国家和国际组织纷纷向古巴伸出援手，帮助古巴政府和人民抗击疫情、改善民生，彰显患难见真情。中方愿继续落实好两国领导人达成的共识，不断深化中古友好关系，坚定支持古方克服疫情影响、促进经济发展、维护社会稳定的努力。

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