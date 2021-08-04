人民网讯 面积800余平方公里、常住人口80多万，距离国际大都会上海40公里，这就是太仓——一座位于江苏省的小城，全国近400个县级市中的一员。在中德合作的大舞台上，太仓占有重要一席，被誉为“德企之乡”。目前，有超过390家德国企业在此投资兴业，其中有数十家是所属行业的全球“隐形冠军”。太仓成为世界第二大和第四大经济体产经合作的缩影，树立了中德双边务实合作的典范。

近日，太仓正式发布《太仓市进一步深化对德经贸合作 打造中德中小企业合作示范区“十四五”实施方案》。一幅以打造“五区”为目标，以建成国家级对德合作示范区为主要任务的宏伟蓝图已然铺开。

在《方案》中，太仓提出发展新阶段的总体目标是打造“五区”，即：中欧投资协定政策先行区、中德“双碳”行动示范区、中德产业双向联动引领区、“双元制”人才培养创新区、中德城市友好交流典范区。

在打造”双碳“行动示范区目标下，进一步提出对标碳达峰、碳中和，扩大与德国在新能源汽车、金融保险、教育医疗、健康养老等领域的合作。

在打造中德产业双向联动引领区目标中，一方面要提高德资企业在国内大循环中的参与度；另一方面也要推动本土化企业融入德企供应链体系，提高关键零部件本地化率。

德国“双元制”教育模式一直是中方乐于学习和借鉴的。太仓“双元制”本土化创新实践走在全国前列，构建了多层次的技术人才培养体系，“十四五”期间将继续深化“双元制”教育本土化实践，实现职业教育与普通教育相互贯通，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠和大国工匠。

《方案》进一步提出，要深入实施“1582”计划，即到“十四五”末，建成1个国家级对德合作示范区，德企总量突破500家，隐形冠军企业80家，地区总部和功能性机构20家。

太仓市为此制定的实施路径包括：

1、加快建设中德创新城，提升对德合作承载力

构建上海北翼国际开放枢纽、临沪交通枢纽门户。到“十四五”末，西北工业大学太仓校区、西交利物浦大学太仓校区全面建成投用，中德创新城建设初具规模。

规划建设中德生命科学园、智能网联汽车产业园等新产业载体。到“十四五”末，各类对德合作载体总数超20个。

2、提升产业链合作水平，推动内外融合发展

力争德资总部企业总数超20家，德企注册外资占全市注册外资的比重超25%；与德企开展合作的民营企业突破800家。

3、创新招商引资模式，做大德资招引规模

力争新引进德企超200家，德企总数突破500家，力争达到600家。新引进“隐形冠军”企业30家，总数突破80家。

4、强化科技智力支撑，激发创新内生动力

德资高新技术企业总数突破50家，新增德资研发机构20家，创建示范智能车间（工厂）30家。新增主导和参与制修订国际、国家、行业、地方标准10项。

5、推进产教深度融合，创新双元教育实践

各类“双元制”培训规模达到2000人次/年。

6、提升对德合作层次，加快城市融合发展

深化与德国于利希市、莱茵内卡大区的交流联系，拓展与德国东部和北部城市合作关系。新增友好交流城市1个。打造太仓德国风情街区。

7、抢抓战略发展机遇，打造对德示范窗口

融入长三角一体化发展，强化德资企业与长三角地区科研院所在科技成果转化、重大科技平台共享等方面的合作。提升为德企服务的质量和效率。

当今世界正经历百年未有之大变局。中欧、中德关系发展既存在诸多机遇，也面临一些新的挑战。在这样的背景之下，经贸合作在维护双边关系发展大局中所具有的“压舱石”作用愈加凸显。作为中德务实合作践行者的小城太仓，在施展大抱负的同时，也必然会为双边关系行稳致远作出重要贡献。（张悦）

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