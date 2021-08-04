美国总统约瑟夫·拜登先前设立目标：在美国独立日7月4日前，全美七成成年人接种至少一剂新冠疫苗。美国官员2日低调宣布达到这一目标，比预定日期晚了近一个月。与此同时，美国新冠住院病例和死亡病例均迅速攀升，卫生官员呼吁大约9000万名未打疫苗的民众尽快接种。

拜登5月初设下这一目标。当时美国政府认为，全国70%成年人至少接种一剂疫苗，是实现群体免疫所需的最低门槛。

然而，高传染性的变异新冠病毒德尔塔毒株正在美国加速传播，给疫情防控增加难度。美国疾病控制和预防中心数据显示，德尔塔毒株感染病例占近期全美新增确诊病例的82.2%。

白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨2日说：“德尔塔毒株引发新增病例持续增长，我们依旧对此感到担忧。”津茨说，新增病例集中于疫苗接种率偏低地区。

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基7月31日说，与上周相比，当周全美新冠住院人数增加41%，日均新增确诊病例增加44%，日均新增死亡病例增加25%。

据美联社统计，美国单日新增确诊病例过去一个月增加6倍，达到近8万例，为2月中旬以来新高。单日新增死亡病例则从2周前的259例攀升至360例。

佛罗里达州和得克萨斯州占全美单日新增确诊病例的三分之一。佛州迈阿密市医生赛尔焦·赛加拉告诉美联社：“虽然我们（医院）收治速度很快，但是新病人不断涌进且病情严重，我们开始看到一大家子人一起前来就医。”

为遏止疫情，美国不少地方，比如加利福尼亚州湾区多地，重新开始要求民众在室内公共场所戴口罩。一些公共服务设施、大企业则要求人员复工前必须接种疫苗，否则需要每周甚至每日接受核酸检测。

美国政府制定的另一项目标，让1.65亿名美国成年人完成疫苗全程接种，时至今日仍未达标，缺口为850万人。

津茨说，过去几周日均接种第一剂疫苗的人数大增，增幅达到70%。过去7天，共有300万人接种第一剂疫苗。他敦促更多人接种疫苗：“仍有9000万名符合条件的美国人没有打疫苗。我们希望这些人尽快完成他们能做的事。”

美联社评论，全国疫苗接种率只是一个大的平均数，更重要的是每一个社区都达到较高的接种比率。美联社说，美国各州疫苗接种率呈现较大差异，南部州远低于位于东北部的新英格兰地区。比如佛蒙特州成年人口全程接种率高达近78%，亚拉巴马州则仅为43%。（完郭倩）（新华社专特稿）

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