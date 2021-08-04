印度一些专家认为，印度可能暴发新一波新冠疫情，尽管规模预计相对小，但不可放松警惕。印度理工学院研究人员运用数学模型预测，新一波疫情最快或于本月暴发，10月达到峰值。

【规模相对小】

彭博社2日援引研究人员发布的数据报道，印度新一波疫情暴发期间，单日新增确诊病例数最好情况下不超过10万例，最坏情况下可能逼近15万例。

这些研究人员此前曾准确预测今年早些时候印度第二波疫情的拐点。

去年印度第一波疫情趋缓后，旅游业和大规模节庆活动逐渐恢复，今年3月第二波疫情暴发。这波疫情于5月7日达到峰值，当日新增确诊病例超40万例，随后这一数值迅速下降。截至8月2日，印度政府报告累计死亡病例424773例。

印度医学研究理事会上月发布的一项全国抗体调查结果显示，印度6岁以上人群中约三分之二曾暴露在新冠病毒威胁下。第二波疫情让印度民众产生一定程度的自然免疫，可能使新一波疫情影响力降低。

【形势仍严峻】

印度理工学院研究员马图库马利·维迪亚萨加尔披露，新冠感染率高的喀拉拉邦和马哈拉施特拉邦形势依然严峻。彭博社2日报道，印度单日新增确诊病例连续6天超4万例，其中大约一半来自南部的喀拉拉邦。据印度媒体报道，喀拉拉邦1日新增新冠确诊病例20728例，连续6天破两万。

喀拉拉邦病例数高，可能是由于其病毒检测量高于其他地区。

英国剑桥大学贾奇商学院教授保罗·卡图曼说，喀拉拉邦和东北部多个邦7月每日新增病例持续上升，但其他地方病例短时间激增后迅速下降，使得印度全国疫情目前处于“稳定状态”。

他认为，如果几个大邦感染率上升，全国病例数可能又将开始增加，“这一情况将持续到疫苗覆盖率足够高，能够形成群体免疫时”。

【正处关键期】

印度理工学院发布的预测报告继续强调，印度需加快疫苗接种进程，加强重点地区监控，对可能出现的新变异毒株保持警惕。

彭博社疫苗追踪数据显示，印度目前疫苗总接种量超4.7亿剂，但仅有7.6%的人口完成全程接种。疫苗接种进程缓慢，让人们增加对新一波疫情的忧虑。

印度科学与工业研究委员会顾问拉姆·维什瓦卡马在一场会议上说，公共卫生部门需监测空气和污水。“通过监测污水能最早获取高感染风险地区新冠病毒迹象。”

专家认为，印度政府如果期望在新一波疫情到来时挽救民众生命，关键在于加强公共卫生工作、避免重复过往错误。

“下一波疫情迫近，现在正是最关键时期。”维什瓦卡马说。（李彦南）（新华社专特稿）

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