几个月前，美国大多数用人单位依赖做宣传、发奖金等措施鼓励员工接种新冠疫苗。如今，它们耐心渐失。从联邦、地方政府到大企业，美国越来越多用人单位向未接种员工施加压力，甚至出台硬性规定。

只是，这些新举措可能难以影响数以百万计不愿接种疫苗的美国人。

【开始强制】

据美联社2日报道，谷歌、脸书、华特迪士尼等大企业以及全国橄榄球联盟要求员工接种新冠疫苗。一些医院、高校、餐馆、酒吧和娱乐场所也开始作此要求。

纽约联合广场餐饮集团要求员工9月7日前接种。旧金山酒吧商家联盟旗下有大约300家酒吧，也作出类似决定。

在不少强制要求接种的企业，大多数员工已经接种。

纳诺特罗尼克斯科技公司要求员工必须接种。首席执行官马修·帕特曼说，在提出这一规定前，他一度苦恼到失眠，担忧不得不解雇拒绝接种的员工。好在，几乎所有员工在这一规定颁布前就已经接种。

【拜登“壮胆”】

强制员工接种的最大用人单位是美国联邦政府。总统约瑟夫·拜登7月29日宣布，所有联邦员工和承包商都必须接种新冠疫苗，否则每周都要接受新冠病毒检测，并失去公务旅行等特权。每周检测费用可以报销。

高纳德咨询公司人力资源研究主管布赖恩·克罗普说，拜登这一决定将给其他用人单位“壮胆”，意味着用人单位“有法可依”。

这种示范效应已经在医院、养老院等行业显现。

美国媒体7月23日报道，休斯敦一家医疗集团的150名员工因拒绝接种新冠疫苗而违反医院规定，继而提起诉讼，被法官驳回。随后，他们或辞职，或被解雇。

【各有苦衷】

另一方面，食品生产企业、仓储企业、超市和连锁店等蓝领工人的雇主们，迟迟不愿强制员工接种，担心那样会吓跑员工，令劳动力短缺问题恶化。

今年2月以来，鲜肉加工巨头泰森食品公司举办上百场新冠疫苗接种活动，约一半在美员工、大约5.6万人同意接种。这家公司暂不打算要求其余员工必须接种。

沃尔玛公司和亚马逊公司同样依靠奖金、现场接种服务等措施鼓励员工接种。沃尔玛将要求总部员工在10月4日前接种疫苗。

人力资源分析师克罗普认为，一些全国性企业面临超出法律范畴的复杂考虑，在美国不少州，一些民众对新冠疫苗的抵制情绪异常强烈。（王慧楠）（新华社专特稿）

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