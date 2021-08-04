人民网曼谷8月4日电 （记者孙广勇）8月3日，泰国孔敬大学孔子学院隆重举行“孔敬大学孔子学院本土中文教师培训中心”线上揭牌成立仪式，随后举办首期“泰国本土中文教师高级研修班”。“中心”成立是孔敬孔院庆祝建院15周年、践行“提质增效，转型发展”目标的重大举措，揭开了孔敬孔院本土中文教师培训工作的新篇章。

中国驻泰国大使馆冯俊英参赞、中国驻孔敬总领事馆廖俊云总领事、泰国教育部职教委素贴·耿杉提秘书长等出席了“中心”成立仪式并致辞。泰国各孔院教师代表、各院校参培学员、孔敬大学孔子学院师生等两百余人在线参与并见证了“中心”的成立。

冯俊英参赞充分肯定了十五年来孔敬孔院在中文教学、汉语考试、汉学研究、人才培养、服务社区等方面取得的各项成就，并希望孔敬孔院能借此机会，进一步深化发展内涵，探索出泰国本土中文教师培训的新路子。

廖俊云总领事指出，孔敬孔院和泰东北近百所大中小学都保持着密切的合作关系，对很多本土中文教师来说，孔敬孔院不仅是汉语文化的“体验营”，更是教研能力的“加油站”。“中心”成立既是孔敬孔院发展的大事件，也是广大本土中文教师的福音。

泰国教育部职教委素贴·耿杉提秘书长在致辞中表示，长期以来，孔敬孔院联合泰国教育部各教委开设本土中文教师培训班，积累了丰富经验。“中心”的成立，标志着孔敬孔院的本土教师培训工作向系统化、专业化的方向进一步迈进；希望职教委能与孔敬孔院在师资培养、“汉语+职业教育”方面进行深度合作。

西南大学陈时见副校长表示，站在两校合作暨孔敬孔院办学十五周年的历史节点，“中心”的成立具有里程碑式的意义，它代表和印证着孔敬孔院在泰国中文教育领域尤其在本土中文教师培训工作方面取得的突出成绩，同时也预示着孔敬孔院已开启提质增效发展的新篇章。

泰国本土中文教师代表洪绍玲老师表示，她非常感谢孔敬孔院在本土教师培训方面所做的贡献。她十五年前与孔敬孔院结下了不解之缘，多年来一直是孔院师资培训的受益者，现在已经靠中文“打开人生新的大门”。她对即将展开的研修学习充满期待。

孔敬孔院中方院长耿军表示，“中心”将稳步推进中文基础培训班、中文技能培训班、中文教学与研究高级研修班、中文教学工作坊等系列课程与研修活动；围绕课程体系建设、资格证书考培、研究项目培育、学术期刊创办等系统工程，在培训对象的广泛性，教学内容的系统性，培训阶段的连续性，教师发展的有效性等方面积极探索、扎实推进，全力构建“一种体系，三套方案”的孔敬孔院本土中文教师分众化教学培训模式，进一步提升孔院教学质量，扩大教学影响力；同时要不断向兄弟孔院学习发展经验，积极融入泰国孔院、课堂发展创新的协作体系，从而打造具有孔敬大学孔子学院特色的本土中文教师培训体系。

8月3日下午，首期“泰国本土中文教师高级研修班”正式开班。北京语言大学刘珣教授作为首场讲座主讲嘉宾隆重开讲，吸引了500多名师生在线听讲。220名研修班学员就相关议题展开了热烈、深入的在线讨论分享。此次研修班将邀请多名行业知名专家、学者举行在线讲座，同时围绕讲座举办在线学术沙龙或工作坊，以提升讲座效果，引导学员开展教学研究活动。

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