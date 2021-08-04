捐款接收仪式在中国驻比利时大使馆举行。

人民网布鲁塞尔8月3日电 （记者任彦）一方有难，八方支援。8月2日，比利时华侨华人代表把42010欧元捐款送到中国驻比利时大使曹忠明手上，请使馆转交至河南省慈善总会，用于抗洪救灾和灾后重建。

风雨无情，人间有爱。河南省发生特大洪涝灾害的消息传来，比利时华侨华人在第一时间声援鼓劲，纷纷表示愿意为灾区贡献一份力量。在《华商时报》的组织下，旅比华侨华人慷慨解囊，在短短一周时间里就筹集善款42010欧元。

曹忠明大使在接收捐款仪式上表示，在新冠疫情持续影响、比利时近期也发生严重洪涝灾害的情况下，广大旅比侨胞仍踊跃向河南同胞伸出援手，充分体现了旅比侨胞爱国爱乡的光荣传统和对祖国的拳拳赤子之心。使馆将尽快把捐款转交到河南灾区人民手中。相信有海内外同胞的大力支持，河南人民一定能够早日战胜洪涝灾害，重建美好家园。

风雨同舟，侨爱同行。出席捐款接收仪式的华侨华人代表姚伟说，她作为河南籍侨胞，对家乡遭受严重洪灾深感揪心，对广大侨胞积极捐款的义举深为感动。“比利时华侨华人在疫情期间也遇到很多困难，尽管如此，他们依然心系祖（籍）国，向中原大地伸出援手。通过这次爱心义举，我再次深切地感受到比利时侨界血浓于水、守望相助的同胞之情。”

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