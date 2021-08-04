新华社喀布尔8月3日电 阿富汗警方3日说，阿代理国防部长比斯米拉·穆罕默迪在首都喀布尔的住所附近当天遭汽车炸弹袭击，安全人员打死4名武装人员。阿国防部发言人证实，穆罕默迪安然无恙。

喀布尔警方发言人巴西尔·穆贾希德对媒体表示，当晚7时45分许，一伙身份不明的武装人员在位于喀布尔第十警区的穆罕默迪住所附近引爆一枚汽车炸弹。安全人员赶到袭击现场，并打死4名武装人员。

一名目击者在接受新华社记者采访时说，一些武装人员在爆炸发生后进入穆罕默迪住所，随后传出枪声和手榴弹爆炸声。事发区域已被封锁。

阿富汗国防部发言人福阿德·阿曼向媒体证实，穆罕默迪安然无恙。阿富汗前副总统尤努斯·加努尼表示，袭击发生时穆罕默迪并不在家。

截至目前，没有任何组织宣称制造了这起袭击事件。

另据美国国务院3日发表的声明，美国国务卿布林肯当天与阿富汗总统加尼通电话。双方对塔利班在阿富汗的持续攻势予以谴责，表示需要加速阿富汗和谈进程并实现冲突的政治解决。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。（参与记者：刘品然）

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