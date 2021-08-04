人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

希腊首都北部发生山火致数千人撤离

2021年08月04日08:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅典8月3日电（记者于帅帅）希腊首都雅典北部山林地区3日下午发生山火，附近数千居民撤离。火灾已造成至少6人因呼吸问题入院治疗，另有一名消防员受伤，部分房屋损毁。

　　希腊公民保护部副部长尼科斯·哈达利亚斯3日晚在新闻发布会上说，该国过去24小时共出现81起山林火情，仍有40起未被扑灭，而雅典北部火情是“最大和最危险的”。受极端高温天气及强风、湿度低的影响，火势更加难以控制。

　　哈达利亚斯表示，政府已派出520名消防员、150辆消防车、14架消防飞机和直升机前往灭火，参与灭火的还有军人、警察、志愿者和市政员工等。政府将为撤离居民提供酒店住宿。

　　火灾发生后，政府已要求周边数座城镇居民撤离，并向部分地区发出警报，要求居民关闭门窗避免烟雾进入室内。火灾还造成附近高速公路关闭，雅典至北部第二大城市塞萨洛尼基的火车停运，雅典北部部分地区停电。

　　希腊国家气象局日前发布高温预警，提示希腊近期将遭遇极端高温天气，预计高温天气将持续至少一周。据报道，希腊各地3日气温普遍达到40摄氏度以上，雅典部分地区最高气温达到45摄氏度。

　　希腊夏季多发山林火灾。2018年7月雅典附近曾发生森林火灾，导致102人死亡。

(责编：高歌、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部