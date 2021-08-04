新华社喀布尔8月3日电 联合国阿富汗援助团3日呼吁阿富汗政府军和塔利班在城市中停火。

联合国阿富汗援助团在社交媒体推特上发文表示，在阿富汗南部的赫尔曼德省首府拉什卡尔加市，“由于塔利班加强攻势和政府军大力反击，过去24小时有40名平民被杀、118名平民受伤”。

近期，塔利班向多个城市发起了进攻。联合国阿富汗援助团呼吁阿政府军和塔利班立即在城市中停火。联合国阿富汗援助团表示：“双方必须采取更多措施保护平民，否则会导致灾难性的影响。”

联合国阿富汗援助团7月26日发布报告称，今年上半年有1659名阿富汗平民丧生，3254人受伤，死伤人数比去年同期增加47%。其中，平民死伤人数在今年5月和6月猛增，有783人丧生，1609人受伤。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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