新华社巴西利亚8月3日电（记者卞卓丹）巴西高等选举法院2日批准就否定选举合法性的行为展开行政调查，同时向联邦最高法院申请对巴西总统博索纳罗涉及选举的不当言行进行调查。

据巴西媒体2日报道，上述行政调查的范围包括腐败、舞弊、暗箱操作和不实宣传等，以及在对选举合法性进行否定过程中滥用政治和经济权力的行为。此外，高等选举法院的法官们还一致同意，向联邦最高法院申请调查博索纳罗涉嫌通过社交媒体否定电子投票系统的行为和散布明年大选将存在舞弊的言论。

据报道，博索纳罗就任总统两年多来一直声称2018年大选中存在舞弊行为，致使他在选举第二轮才获胜。数千名博索纳罗支持者8月1日在巴西数个城市举行游行示威，指责巴西大选的电子投票系统“偷窃选票”，要求采用纸质选票。

电子投票系统在1996年被引入巴西后一直沿用至今。据当地媒体报道，巴西高等选举法院院长巴罗索日前表示，自电子投票系统启用以来，没有出现一例可证的造假事件，而采用纸质选票是“历史的倒退”。

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