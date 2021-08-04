新华社加德满都8月3日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔首都加德满都所在的加德满都谷地三县3日宣布，将抗击新冠疫情采取的封禁措施再次延长一周。

加德满都谷地的加德满都县、勒利德布尔县和巴克塔普尔县当天召开联席会议后决定，将即将于4日午夜到期的封禁措施再次延长一周至11日，同时再次禁止举办线下研讨会或培训项目，但以往放松管制的措施继续有效。

加德满都县县长帕拉久利在接受新华社记者采访时说，尽管加德满都谷地近期新增确诊病例还在增加，三县除延长封禁措施外没有采取更多管制措施。他表示，政府已动用更多警力督促民众戴口罩、限制人群聚集等，并恢复对违反防疫规定者实施罚款。

尼泊尔4月初暴发新一波新冠疫情，包括加德满都谷地在内的不少地区自4月29日开始实施封禁措施，此后加德满都谷地一再延长封禁措施，同时不断放松管制措施。尼卫生和人口部日前警告说，鉴于放松管制措施后感染率上升，该国发生第三波新冠疫情的可能性在增加。

尼泊尔卫生和人口部8月3日发布的数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例2448例，累计确诊702097例；新增死亡病例24例，累计死亡9922例。

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