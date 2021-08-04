新华社北京8月3日电 国务委员兼外长王毅3日以视频方式出席中国—东盟（10+1）外长会，东盟10国外长和东盟秘书长与会。

王毅表示，东盟是中国周边外交的优先方向。去年外长会以来，双方领导人保持战略沟通，为中国东盟关系提供政治引领。双方友好合作取得新的重要进展。一是团结抗疫诠释友邻之谊；二是贸易投资合作可圈可点；三是可持续发展合作稳步推进；四是“南海行为准则”磋商保持势头。

王毅表示，今年是中国—东盟建立对话关系30周年。中方愿发出四点明确的信息：一是持续深化抗疫合作；二是大力推进经济复苏；三是巩固现有区域合作架构；四是维护南海地区和平稳定。

东盟外长们高度评价中国抗击疫情和经济社会发展取得的巨大成就，表示东盟国家愿同中方继续走团结合作之路，推进区域经济一体化进程，共同维护南海和平稳定安全。

王毅最后说，中方愿同东盟方保持沟通，确保年内东亚合作领导人系列会议及中国—东盟建立对话关系30周年纪念会议取得圆满成功，并积极推进建立中国—东盟全面战略伙伴关系。

《 人民日报 》（ 2021年08月04日 03 版）

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