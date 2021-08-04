■ 贾平凡

新冠肺炎疫情在全球暴发以来，实力超强的美国在应对疫情时左支右绌，沦落为抗疫最大失败国。有数据为证——

就在刚刚过去的一周，美国新冠肺炎疫情经历了自今年2月以来的“至暗时刻”。美国约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至北京时间8月2日，美国新冠肺炎累计确诊病例超3500万例，累计死亡病例超过61万例。单是7月30日，美国就新增确诊病例194608例，创下自今年1月21日以来新高。美国疾病控制与预防中心（CDC）统计数据则显示，截至7月30日，美国7天平均日增确诊病例、死亡病例、住院病例较前一周分别上升64.1%、33.3%、46.3%。

一系列疫情核心指标表明，美国的疫情形势不容乐观。拜登政府首席医疗顾问安东尼·福奇8月1日表示，随着德尔塔变异毒株引发的新冠肺炎病例激增，美国的情况可能会变得更糟。

表面看来，美国本轮病例激增，与德尔塔变异毒株在美国肆虐及疫苗接种进度放缓直接相关。但是，回顾一年半的事实，不难发现，美国疫情一直深陷“恶化—缓和—反弹”的循环，并不断刷新疫情发展曲线峰值，这个结果的真正原因只有一个：抗疫不力。

作为全球医疗资源最丰富、医疗水平最先进的国家，防控何以溃败至此？作为世界经济最发达、科技实力最雄厚的国家，抗疫为何落到如此田地？怨不得别人，且看美国政府所为：

——政治极化，难以形成战疫合力。一直以来，政治极化严重撕裂美国社会。面对汹涌而来的疫情，美国政府的应对措施被政治极化的雪球裹挟，政客们“私”字当先，个人和党派的政治私利高于一切，瞻前顾后，相互使绊，将人道主义和科学精神抛在脑后，不作为、乱作为，带偏抗疫节奏，扰乱社会秩序。面对拯救生命与复苏经济的抉择，美国上下始终无法就优先项达成一致，由此导致社会撕裂，更让61万无辜生命沦为牺牲品。正如《华盛顿邮报》犀利指出，美国抗疫的历史性失败证明，美国糟糕的疫情防控是一场“彻头彻尾的人祸”。

——无视科学，严重阻碍抗疫进程。正视问题，是解决问题的前提；尊重科学，是战胜病毒的关键。但遗憾的是，在美国高度政治化的虚假信息渲染下，在美国政客反智主义的推波助澜下，真相与科学被置于生命健康的对立面。据《纽约时报》报道，疫情暴发之初，上届美国政府领导人时常无视科学家警告，给出缺乏科学依据的“疯狂”建议。例如：疯狂鼓吹抗疟疾药物氯喹和羟氯喹的功效，即便这两种药物被证实可能引发恶性心律失常；声称照射紫外线、注射消毒剂，可以消灭新冠病毒。这些胡言乱语导致一些美国民众信以为真，酿成惨祸。

——沉迷“甩锅”，一再贻误抗疫战机。面对国内疫情乱局，美国政客不思反省，反倒拼命“甩锅”，借疫情大搞政治操弄。疫情暴发以来，美国政府和媒体合谋，不断炮制诸如“中国疫情信息不透明”“实验室泄露论”“世卫组织渗透论”等奇谈怪论，执意将疫情问题政治化、污名化，妄图将中国和世卫组织当成其抗疫不力的“替罪羊”。但中国的清誉不容诋毁，国际社会的智识不容愚弄。《柳叶刀》主编理查德·霍顿撰文指出，“将疫情归咎于中国的根本企图是重写历史，以掩饰自己在疫情应对时的失败表现。”正是在美国政客的一次次“甩锅”推责中，美国政府一次次错失抗疫战机，一次突破人类的道德底线，彻底跌落“神坛”。

美国一系列自私自大、不负责任的荒唐行径，不仅让其国内的疫情失控，也给全球抗疫合作蒙上阴影。然而，“又向荒唐演大荒”的某些美国媒体，为了证明美国第一，罔顾事实，干脆自己搞个抗疫成就排名，硬生生把美国推上“全球抗疫第一大国”的宝座，让美国媒体的所谓“新闻自由”再次贻笑大方！

“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”涂脂抹粉挽回不了“抗疫最大失败国”的颜面，更救不回61万永远消逝的生命。

当前，仍深陷疫情漩涡的美国，该如何挽狂澜于既倒、救民众于水火？答案只有一个：停止政治算计，找回良知与理性！

（作者为本报评论员）

(责编：牛镛、袁勃)