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专访：应该相信中国－世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告——访阿富汗公共卫生部代理部长瓦希德·马杰鲁赫

2021年08月01日21:27 | 来源：新华社
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　　新华社喀布尔8月1日电 专访：应该相信中国－世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告——访阿富汗公共卫生部代理部长瓦希德·马杰鲁赫

　　阿富汗公共卫生部代理部长瓦希德·马杰鲁赫日前在接受新华社记者专访时说，应该相信世界卫生组织发布的中国－世卫组织联合研究报告。

　　马杰鲁赫表示，在公共卫生领域，尤其是在和疫情相关的问题方面，有很多谣言，但是我们应该相信世界卫生组织3月30日发布的中国－世卫组织联合研究报告，这份报告建立在科学研究基础上，卫生系统和科学家应该依据这份报告做溯源判断。

　　马杰鲁赫说：“新冠溯源需要坚实的科学证据，需要在多个地区溯源，只在一个地区溯源，无法得出比较全面的结论。作为卫生主管部门，我们相信科学证据，我们做出的任何判断必须要由科学证据做支撑，只有这样才能做出合理的判断，而不能随社交媒体或其他来源的谣言起舞。”

　　马杰鲁赫表示，中国在新冠病毒溯源问题上持开放和透明的态度，积极参与全球溯源合作，他相信开放和透明的理念是各国有效合作探寻病毒源头问题的重要原则。

　　马杰鲁赫还对中国支持阿富汗抗击新冠疫情表示感谢。他说：“中国在多个领域帮助我们抗击新冠疫情，中国是阿富汗最切实可信的合作伙伴。”

　　马杰鲁赫说：“在阿富汗暴发疫情初期，中国就向我们提供了呼吸机、检测试剂、口罩和消毒液等物资，甚至当时中国自己也很需要这些物资。我们非常感激中国向阿富汗捐赠国药集团生产的新冠疫苗。我们相信，在医疗卫生领域，中国未来也将是我们最好的合作伙伴。”

(责编：牛镛、袁勃)

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