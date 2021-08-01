新华社华盛顿7月31日电 专访：中共践行使命 领导中国取得巨大发展成就——访美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩

新华社记者杨士龙 兴越 胡友松

长期观察研究中国发展的美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩日前接受新华社记者专访时说，中国共产党以为人民谋幸福、为民族谋复兴为使命，不断进行自我革新与提高，其政策具有很强的一致性和连续性。

库恩认为，在中共带领下，中国在经济发展等方面取得巨大成就，根本原因在于政策连续性和中共强大的组织动员能力；同时，中国能够制定长期发展目标，并出台一以贯之的配套政策和落实措施。中国脱贫攻坚战取得全面胜利就是成功例证。

在库恩看来，中共领导中国取得发展成就的另一重要因素是中共实事求是，善于在实践中不断摸索、总结经验，完善政策。在改革开放初期，深圳、珠海等地作为经济特区开展先行先试，成功经验随后被推广至全国。

库恩指出，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在科学决策和提升社会治理能力方面非常有成效，而且各领域优秀的专业人士拥有话语权。“这是中国政治制度的独特之处”。

30多年来，库恩访问过中国100多个城市和乡村，见证了中国翻天覆地的变化，他在同中共干部的交流中，对中国共产党的治国理政和党建理念与实践有了更深刻的理解。

库恩还说，从干部选用制度上看，中共有一套完整体系，用于选拔、培训干部，保证干部储备，中共对干部选用非常严肃而且严谨。在访华同中共干部交流过程中，库恩发现，很多干部都有履职尽责的坚强决心，他们对国家和人民有着强烈的事业心和责任感，这给库恩留下非常深刻的印象。

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