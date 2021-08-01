中青报·中青网记者夏瑾

“在中国毫无保留的全力配合下，世卫组织已经进行了新冠病毒溯源调查，得出了不容置疑的结论。在病毒肆虐的情况下，以美国为首的一些国家，不以治病救人为重，却在极力鼓吹所谓的第二阶段病毒溯源，显示出它们别有用心。”近日，英国亚洲问题专家阿夫塔布·希迪齐在接受中青报·中青网记者采访时，表达了他在新冠病毒溯源问题上对美国的强烈不满。

第一阶段调查结论非常清楚

希迪齐出生在巴基斯坦，年轻时到英国留学，后在英国定居，目前是伦敦一家咨询公司的负责人。他致力于亚洲问题尤其是与中国有关问题的研究，是英国颇有名气的亚洲问题专家，经常接受英国和国际主流媒体采访并发表署名文章。

最近，以美国为首的一些国家，极力推动世卫组织就新冠病毒展开所谓的第二阶段溯源调查。对此，希迪齐认为，在决定开展第二阶段调查和如何开展前，首先要充分分析研究现有调查结果，第一阶段调查非常顺利，得出的结论也非常清楚。

“不仅世卫组织的调查表明，中国不应在这一问题上受到指责，就连一些美国专家研究成果也表明，病毒不可能来自武汉实验室。武汉实验室没有任何工作人员感染新冠病毒。试图把全球注意力和调查资源聚焦在武汉实验室，是不会得出任何结论的。”

美国首先应该打开德特里克堡大门

他说，新冠疫情仍在全球肆虐，“地球已经着火，全球卫生事业已经着火，中国在努力灭火，很多国家也在与中国一道努力”，而美国此时把注意力放在病毒溯源上，这样做是“搞错了重点”，也显然别有用心。“美国首先要关注的，是自己新冠致死数字。短期内，重要的不是病毒如何开始的，而是疫情如何结束。”“在病毒溯源问题上，美国、印度、日本走到了一起，它们不以治病救人为重，却把注意力放在将这一问题政治化上。”

“生活在伦敦，我们看到了（在病毒溯源问题上）西方国家的叙事结构如何构建、它们的政治用心、它们的联盟关系如何建立。”希迪齐对中青报·中青网记者表示，在新冠病毒溯源这个科学问题上，美国试图在做的，并不是科学研究，而是“情报部门研究”，这种做法是“完全错误的”。“不要忘记，在伊拉克，美国情报部门进行了调查，制造了虚假的结论，并以此为借口发起了入侵。在阿富汗，美国根据情报部门得出了一些结论，轰炸了这个国家并造成了以百万计的伤亡。”

希迪齐非常关注最近国际舆论要求调查美国德特里克堡实验室的强烈呼声，也注意到网上关于此项调查的请愿签名活动。

他说，中国全力配合了世卫组织的调查，提供了所需要的数据，允许调查人员前往了武汉病毒研究所和华南海鲜市场。“为了调查的顺利进行，中国做了一切可能做的。”“美国现在要求第二阶段病毒溯源调查，首先就应该打开德特里克堡大门。如果他们拒绝调查人员进入这家实验室，那就是在试图隐藏一些东西。”

“中国把自己全部的抗疫资源向全球开放”

希迪齐高度评价中国国内抗疫成就及在全球抗疫中对其他国家的帮助。他说，在一个有着14亿庞大人口的国家，中国政府采取了正确的抗疫措施，为国民提供了医疗物资，短时间内建设成了隔离医院。“中国努力阻止疫情在国内的扩散，也积极阻止疫情在全球扩散。”

“在全球抗疫中，与某些国家袖手旁观、指手画脚不同，中国把自己全部的抗疫资源向全球开放，向其他国家提供了大量医疗物资，共享了病毒数据，派遣了医疗队伍，进行了疫苗援助。”他尤其指出，中国在疫情早期的数据开放和共享，为全球疫苗快速研发打下了坚实的基础。

与此相反的是，“美国政府没有充分重视国民健康，没有采取正确的抗疫措施，不计其数的美国人毫无必要地失去了生命，这让人非常同情，也是美国政府给全人类造成的损失。”

“我们常说，数字能够说明一切。在新冠疫情上，数字告诉我们，哪个国家是成功的，哪个国家是失败的。”

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