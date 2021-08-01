新华社华盛顿7月31日电 综述：口罩令重返美国

新华社记者徐剑梅 邓仙来 谭晶晶

7月31日起，美国首都华盛顿特区重新施行强制口罩令，要求两岁及以上人员无论是否接种疫苗都要在室内公共场所戴口罩。华盛顿市长缪里尔·鲍泽还强烈建议民众在人员较密集的露天场所也戴口罩。

一段时间以来，高传染性新冠变异病毒德尔塔毒株在美加速传播，而疫苗接种进度迟缓。据统计，从6月19日至7月23日，美国新冠确诊病例数增加300%，住院和死亡病例数飙升，一度趋缓的疫情重新变得严峻，夏初解封的口罩令也在美国多地再度回归。

美国疾病控制和预防中心5月13日宣布不再建议已接种疫苗者戴口罩，但7月27日改口，建议已接种疫苗者在疫情高传播区域的室内公共场所戴口罩；未接种疫苗者无论身在美国何地都在室内公共场所戴口罩；中小学校学生无论接种疫苗与否都戴口罩。

美媒称之为口罩政策的“重大逆转”。究其改口原因，《华盛顿邮报》援引美国疫控中心内部文件报道说，数据显示，占美国新增病例逾八成的德尔塔毒株具有高传染性,“鉴于较高传染性和（美国）目前疫苗覆盖率，普遍戴口罩对阻遏德尔塔毒株传播至关重要”。

连日来，美国多个州、县及城市纷纷重新实施口罩令。内华达州长下令从7月30日起，包括拉斯维加斯在内的高传播地区民众在室内公共场所需戴口罩；明尼苏达州府发布指导意见，敦促所有学生、教职员工和访客在学校戴口罩；堪萨斯州则要求州政府员工和州政府访客从8月2日起戴口罩，并建议高传播地区所有民众戴口罩。除华盛顿特区外，洛杉矶、亚特兰大等城市当局也重新颁行口罩令。此外，苹果、迪士尼等众多企业纷纷跟进。世界最大的博物馆和教育科研联合体美国史密森学会也宣布旗下所有室内文博场馆从7月30日起实施严格的口罩令。

但是，在美国，戴口罩与否并不仅仅是一项防疫举措，还是一个烫手的政治山芋。共和党主政的一些州对拜登政府推进疫苗接种和重施口罩令表示“愤怒”。内布拉斯加、田纳西和得克萨斯等共和党“红州”纷纷批评美疾控中心前后不一，表明不考虑重新实施口罩令。

美国官方数据显示，新冠疫情在美致死人数已超过二战期间美国死亡人数，导致2020年美国人均预期寿命减少1.5岁，为二战以来最大降幅。尽管如此，自去年初疫情暴发时起，美国围绕抗疫的党派之争从未消停，无论口罩还是疫苗接种，都无力摆脱政治色彩。有分析人士感叹，美国因为政治争斗和健康危机而分裂成两个国家：一个打疫苗，一个不打；一个戴口罩，一个不戴。

许多美国专家指出，戴口罩已被证明是遏制新冠病毒传播的关键，而接种疫苗则是摆脱新冠疫情的途径。面对高传染性的德尔塔毒株，防疫举措高度依靠加速疫苗接种和民众重戴口罩“两条腿走路”。由于疫情转重，美国疫苗接种率已悄然上升，但以美国政治和社会分裂之严重、阻遏德尔塔毒株时间窗口之紧迫，其双管齐下的力度和广度能否及时逆转疫情，今秋美国疫情形势将如何，尚难预料。

(责编：张信凤、刘洁妍)