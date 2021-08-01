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美国日增新冠确诊病例超10万 创2月7日以来新高

2021年08月01日13:16 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿7月31日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心7月31日公布的数据显示，30日全美报告新增新冠确诊病例101171例，为今年2月7日以来的单日增幅最高纪录。

　　美疾控中心数据显示，截至30日的7天平均日增确诊病例为72493例，这也是自今年2月中旬以来的新高。7天平均日增确诊病例自6月中旬以来一直呈上升趋势。

　　全美30日报告新冠死亡病例451例，7天平均日增死亡病例308例，两项数据分别为自6月上旬和中旬以来的新高。截至29日的7天平均日增住院病例为6071例。

　　近期，美国疫情核心指标严重反弹。美疾控中心30日公布的每周疫情报告显示，目前美国7天平均日增确诊病例、死亡病例、住院病例较前一周分别上升64.1%、33.3%、46.3%。

　　公共卫生专家认为，近期疫情核心指标严重反弹与新冠变异病毒德尔塔毒株加速传播以及疫苗接种进度迟缓有很大关系。

　　美疾控中心称，德尔塔毒株会继续成为美国主导型新冠变异病毒，预计其感染病例占近期全美新增确诊病例的82.2%。

　　在德尔塔毒株加速传播之际，美国新冠疫苗接种进度却在减缓。美国总统拜登此前宣布的疫苗接种目标是在7月4日独立日前，让70%的成年人接种至少一剂新冠疫苗。但美疾控中心网站数据显示，截至31日，全美完成一剂疫苗接种的人数约为1.9亿，占美国总人口的57.5%。

(责编：张信凤、刘洁妍)

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