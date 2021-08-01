上合组织传统医学论坛外宾参观团考察江西中医药大学并观看传统医药制作过程。人民网记者 张博岚摄

人民网南昌8月1日电 （记者张博岚）由上海合作组织睦邻友好合作委员会、国家中医药管理局、江西省政府共同主办的2021上海合作组织传统医学论坛7月28日至30日在江西南昌举行。本届论坛以“传承、创新、互鉴、共享”为主题，国内外约500位嘉宾代表通过线上线下参会，共话传统医学发展，构建人类卫生健康共同体。

传统医学是上合组织各国的瑰宝，为保护上合组织各国人民的健康福祉发挥了重要作用。今年是上合组织成立20周年，上合组织各国不断深化各领域合作，结出了丰硕成果，特别是中国与上合组织国家开展不同层次的传统医学交流与合作，为维护各国人民生命健康作出积极努力，取得了显著成效。吉尔吉斯斯坦副总理巴卡绍娃认为，传统医学的治疗方法可进一步丰富上合组织各成员国均已建立的现代医疗体系，举办本届论坛能够交流先进经验和知识，探讨运用传统医学，提高民众健康水平，并继续发挥东方医学在抗击新冠肺炎疫情中的作用。

疫情发生以来，中方一如既往地支持和推动上合组织传统医学合作，捐赠中医药产品、器械，多次选派中医师前往上合组织国家支援。哈萨克斯坦卫生部副部长吉尼亚特·阿扎尔表示：“疫情期间，上合组织各国展现出团结一致抗疫的精神，相互合作、互惠互利。事实证明，利用传统医学方法开展新冠肺炎治疗和恢复展现出非常良好的疗效。”亚美尼亚驻华大使马纳萨良说：“一直以来，中医在我们国家都很受群众的欢迎。尤其是新冠肺炎疫情发生以来，我们国家的患者通过吃中药并结合中医疗法进行治疗的效果非常好，现在我们对中医药的需求更大了。”

此次会谈围绕“传统医学与人类健康”“传统医学与产业发展”“传统医学教育”“传统医药物质科学”等主题同时举行了四场分论坛，邀请有关专家学者、政府部门官员、企业管理者等中外嘉宾展开讨论，分析中医药抗击疫情的典型作用，加快上合组织框架内各成员国和地区传统医学的交流合作。阿富汗驻华大使卡伊姆提议每个上合组织成员国都建立一个传统医学研究中心，共同开展中医药研发，让合作的智慧结晶更快、更广、更深地惠及全世界人民。

论坛现场发布了《关于开展上海合作组织传统医学合作的南昌倡议》，提倡实现人人享有健康的美好愿景。世界卫生组织副总干事苏珊娜·雅克布呼吁，要充分利用传统医学的价值，希望通过此次论坛，建立一个全面的协调机制、一个全面的信息促进和合作的平台，能够让不同国家在传统医学方面加强合作，从而进一步促进保护人民的福祉、人类的可持续发展。

(责编：张信凤、常红)