人民网布鲁塞尔8月1日电 （记者牛瑞飞）据中国驻欧盟使团消息，7月31日驻欧盟使团发言人就欧盟对外行动署发言人涉澳门声明答记者问，全文如下：

问：7月31日，欧盟对外行动署发言人发表声明称，澳门当局取消21名候选人参加9月立法会选举资格，与澳门基本法所保障的权利背道而驰，破坏了政治多元化并限制了民主辩论，呼吁维护澳门的民主和自由权利。中方对此有何回应？

答：依法行使审判权，是宪法和基本法赋予特别行政区各级法院的神圣职责，是特别行政区各级法院捍卫特别行政区宪制秩序、追求公平正义、推动社会依法有序治理的重要使命。拥护中华人民共和国澳门特别行政区基本法、效忠中华人民共和国澳门特别行政区，是澳门基本法对立法会议员的法定要求。澳门特别行政区终审法院的有关裁决具有坚实的法律和事实基础，捍卫了宪法和基本法确立的特别行政区宪制秩序，维护了澳门特别行政区第七届立法会选举的严肃性和规范性，彰显了特别行政区司法的公正和权威，受到澳门社会各界的拥护支持。

必须指出的是，澳门回归祖国20多年来，“一国两制”成功实施，特区居民依法享有前所未有的广泛权利和自由。我们相信，在中央政府的大力支持下，在澳门特别行政区有关各方共同努力下，澳门第七届立法会选举一定会顺利举行，澳门特色“一国两制”成功实践一定会行稳致远。

澳门特区事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手干预。欧盟对外行动署发言人的有关表态严重违背国际法和国际关系基本准则，我们对此表示强烈不满和坚决反对。一段时期以来，欧盟一再对中国香港和澳门特区事务指手画脚。我们要正告欧方，中国人民不接受任何“教师爷”般颐指气使的说教，以“民主自由”之名行干涉之实的企图注定要以失败告终。我们严正要求欧方切实尊重中国主权，立即停止以任何形式干预特区事务、干涉中国内政。

(责编：张信凤、常红)