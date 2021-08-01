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德尔塔毒株肆虐　澳大利亚又一大城市封城

2021年08月01日10:05 | 来源：新华网
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　　刚获得2032年夏季奥运会举办权的澳大利亚第三大城市布里斯班7月31日宣布“封城”3天，以减缓新冠变异病毒德尔塔毒株的传播速度。

　　昆士兰州副州长史蒂文·迈尔斯说，首府布里斯班和该州几个地区从7月31日下午起开始执行严格的“居家令”。按照规定，民众只有在锻炼、从事必要工作、就医或购买食品等必需品时才可以离家。

　　迈尔斯敦促民众落实防疫规定，“我们不能因为之前（防疫）做得好就沾沾自喜，所有人必须遵守这些限制措施……击败德尔塔毒株的唯一办法是迅速而强有力的行动”。

　　布里斯班7月31日报告6起新增病例，均与先前发现的一起群聚感染有关。在那起群聚感染事件中，最先确诊的是一名学生。随后，两个学校的师生全部隔离。

　　昆士兰州首席卫生官珍妮特·扬说，基因组测序分析发现，这起群聚感染与从境外输入的确诊病例有关联，但具体的传染源头和轨迹还有待查清。

　　澳大利亚人口最多的城市悉尼7月31日新增210例本土病例。由于疫情不见好转，悉尼再次延长“封城”期限一个月，把解封日期从7月底推迟至8月底。澳大利亚国防部长彼得·达顿说，将向悉尼派遣士兵，协助当地警方落实“封城”措施。

　　澳大利亚最新这轮疫情由德尔塔毒株引发，首个病例6月16日在悉尼发现。疫情随后蔓延到其他几个州，澳大利亚一半以上人口最近几周受到“封城”措施限制。

　　澳大利亚总理斯科特·莫里森7月30日宣布一项逐步放松防疫限制措施的计划，将放松程度与新冠疫苗接种率挂钩，以此激励民众积极打疫苗。据法新社报道，澳大利亚目前只有不到14%的人口完成疫苗接种。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)

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