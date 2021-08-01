新华社北京8月1日电 题：美式媒体魔术，一戳就穿帮

新华社记者

美国媒体彭博社前不久煞费苦心，设计出美国排名第一的“全球抗疫排名”，在众目睽睽下，在真相世人皆知的情况下，“美式媒体魔术”还敢如此变，令全球错愕。

在相当长时间内，作为全球医疗技术最发达、医疗资源最丰富、医疗护理能力最强的国家之一，美国却一直是全球新冠确诊病例最多、死亡病例最多的国家。在新冠患者死亡率、新冠检测阳性率等关键指标上，美国均表现极为糟糕。美国政府抗疫工作暴露出应对严重滞后、指挥混乱、无视科学、误导民众、资源协调不力、破坏全球抗疫等诸多问题，广受诟病。

正如美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇此前所说，数据不会说谎，美国确实是世界上新冠疫情最严重的国家。

就在彭博社将美国评为“抗疫第一”之际，美国累计新冠确诊病例已超过3400万例，累计死亡超过60万例。美国50个州中有40多个州疫情呈反弹之势，变异病毒在美国加速传播，疫苗接种遭遇瓶颈，防疫“政治化”等老问题依然凸显。

疫情暴发一年多来，美国多家媒体和机构发表报告反思指出，美国社会的撕裂、政治的分化、科学边缘化损害了抗疫能力。美国政府的系统性失误以及不作为，使美国失去减缓新冠病毒大流行的机会，不仅造成疫情在美国本土传播肆虐，也给世界其他国家疫情防控带来极大破坏和挑战。

根据多家媒体复盘的美国疫情时间线，疫情暴发后，美方一些官员不仅对各种科学警告置之不理，刻意淡化疫情风险，一些政客甚至排斥专业人员和专业意见，多次宣扬违背科学的虚假防疫信息误导民众。无视科学的恶果，是让美国民众付出惨痛的健康和生命代价。美国流行病学家、疾病控制与预防中心原负责人威廉·福格曾一针见血地指出：“这是一场屠杀”。

全球疫情暴发后，美国所谓“普世主义”的话术不攻自破。美国政府不仅自身抗疫不力，还大搞单边主义，一系列自私行为令世界瞠目：截留他国抗疫物资，禁止本国医疗物资出口，买断可能用于治疗新冠的药物产能……面对疫情在全球持续肆虐，美国政府不仅不热心抗疫合作，反倒成为全球抗疫的“绊脚石”。在国际社会共同战“疫”的关键时刻，“退群”成瘾的特朗普政府甚至宣布美国退出世界卫生组织。国际知名医学刊物《柳叶刀》总编辑理查德·霍顿称，此举是“对全世界人民的暴行”。

对于全球抗疫的重要希望——疫苗，美方更是在疫苗尚处于临床试验阶段就开始抢订、抢购，把“希望”只留给自己，将一些不发达国家和地区推入“无苗可种”的绝望境地。在这场全球公共卫生危机中，美方将大国应有的担当和责任抛在脑后，极力奉行“疫苗民族主义”，把疫苗当作追求自身利益、巩固全球霸权的工具。

将政治凌驾于美国民众的健康和生命之上，将利益凌驾于全球抗疫合作大局之上，“美国第一”，实在荒唐！不过，世人的眼睛是雪亮的。如此“美式媒体魔术”，一戳就穿帮，最终沦为全球舆论耻笑的对象，真的一点也不冤。

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