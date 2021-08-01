新华社华盛顿7月30日电（记者许缘 高攀）美国商务部30日公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，6月份核心个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨3.5%，创近20年来最大同比涨幅。

核心PCE价格指数是美国联邦储备委员会密切关注的通胀指标。数据显示，6月份PCE价格指数同比上涨4%，其中能源价格同比上涨24.2%，食品价格同比上涨0.9%。当月，PCE价格指数环比上涨0.5%，核心PCE价格指数环比上涨0.4%。

数据还显示，受新冠疫苗接种率提升及劳动力市场复苏等因素提振，6月份个人收入环比上涨0.1%。在服务业支出增加带动下，个人消费支出环比上涨1%。个人储蓄率降至9.4%，仍高于疫情前水平。

分析人士表示，6月份美国个人消费支出超预期增长，主要反映疫苗接种率提升刺激旅游等服务消费需求，也反映物价进一步上涨。衡量通胀的各项指标连月攀升，已超过美联储设定的2%长期通胀目标。

美国商务部29日公布的数据显示，今年第二季度核心PCE价格指数按年率计算增长6.1%，为近年来最高水平。美联储将通胀上升归因于疫情带来的“暂时性”因素，但美联储主席鲍威尔承认，短期内通胀压力减缓的可能性不大。

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