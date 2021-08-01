人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

古巴外长强烈反对美国再制裁

2021年08月01日09:18 | 来源：新华社
小字号

　　新华社哈瓦那7月30日电（记者朱婉君）古巴外长罗德里格斯30日谴责美国制裁古巴内政部下属实体和两名官员，表示美国对古新制裁是信息误导和对古侵犯，美国企图以此为其对古巴实施非人道封锁开脱。

　　美国政府30日宣布制裁古巴内政部下属国家革命警察局及其局长和副局长，理由是古巴政府在7月11日发生的反政府游行活动中“镇压”民众。几天前，美国政府以相同理由制裁古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯·米耶拉和内政部下属部队。美国总统拜登30日在白宫会见美国古巴裔代表时表示，除非古巴发生“剧烈变化”，否则美将继续向古方施加制裁。

　　罗德里格斯30日在社交媒体推特上说，强烈反对美国将国家革命警察局及其两名主要领导人列入“虚假名单”，称该制裁措施“毫无根据”。

　　古巴部分地区11日发生反政府游行活动，古巴政府随后出示相关证据，指出活动由美国政府直接插手，企图破坏古巴社会稳定。古巴政府还要求美国解除对古封锁，尊重古主权。

　　据古巴政府统计，仅在美国前总统特朗普执政的4年内，美国政府对古采取的单方面制裁措施就超过240项，其中超过50项在新冠疫情肆虐背景下开始实施，给古巴民众的生活带来严重冲击。据统计，仅在2019年4月至2020年12月间，美对古封锁已造成古巴91.57亿美元的损失。自1962年以来，美国对古巴封锁已导致古巴累计损失1478.53亿美元。

(责编：张信凤、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部