新华社哈瓦那7月30日电（记者朱婉君）古巴外长罗德里格斯30日谴责美国制裁古巴内政部下属实体和两名官员，表示美国对古新制裁是信息误导和对古侵犯，美国企图以此为其对古巴实施非人道封锁开脱。

美国政府30日宣布制裁古巴内政部下属国家革命警察局及其局长和副局长，理由是古巴政府在7月11日发生的反政府游行活动中“镇压”民众。几天前，美国政府以相同理由制裁古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯·米耶拉和内政部下属部队。美国总统拜登30日在白宫会见美国古巴裔代表时表示，除非古巴发生“剧烈变化”，否则美将继续向古方施加制裁。

罗德里格斯30日在社交媒体推特上说，强烈反对美国将国家革命警察局及其两名主要领导人列入“虚假名单”，称该制裁措施“毫无根据”。

古巴部分地区11日发生反政府游行活动，古巴政府随后出示相关证据，指出活动由美国政府直接插手，企图破坏古巴社会稳定。古巴政府还要求美国解除对古封锁，尊重古主权。

据古巴政府统计，仅在美国前总统特朗普执政的4年内，美国政府对古采取的单方面制裁措施就超过240项，其中超过50项在新冠疫情肆虐背景下开始实施，给古巴民众的生活带来严重冲击。据统计，仅在2019年4月至2020年12月间，美对古封锁已造成古巴91.57亿美元的损失。自1962年以来，美国对古巴封锁已导致古巴累计损失1478.53亿美元。

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