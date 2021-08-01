联合国两家机构7月30日警告，全球23个地区今后3个月粮食短缺问题可能加剧，其中埃塞俄比亚提格雷地区、马达加斯加南部、也门、南苏丹和尼日利亚北部地区情况最为严重。

联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署7月30日发布报告说，今年8月至11月，全球23个地区的粮食短缺问题可能进一步恶化，“饥饿问题在规模上和程度上都在加剧”。

在这23个地区中，冲突不断的埃塞提格雷地区情况最为恶劣。报告说，如果不及时提供人道主义援助，预计提格雷地区面临饥馑和死亡的人口将增至40.1万人，届时将比2011年索马里饥荒情况更为严重。

马达加斯加南部遭遇40年来最严重干旱，再加上虫害以及粮食歉收，粮价大涨，1.4万人口到9月恐面临严重饥馑和死亡。这一数字到年底可能倍增至2.8万。

报告分析，受暴力冲突和新冠疫情影响，一些地区食品价格上涨，零售市场缩小，人们活动受限且购买力下降，再加上粮食减产等因素，当地饥饿人口增多。

在上述5个地区之后，情况次级严重的为阿富汗、布基纳法索、哥伦比亚、海地、洪都拉斯、苏丹和叙利亚等9个地区。

报告说，阿富汗有350万人6月至11月面临营养不良等问题。美国和北大西洋公约组织正在加速从阿富汗撤军，美军最早可能8月底完全撤离。报告预测，在美国和北约完成撤军后，阿富汗境内暴力活动可能升级，更多人将离开家园，分发救援物资的困难也将增加。（郭倩）【新华社微特稿】

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