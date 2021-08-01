新华社东京7月31日电（记者郭丹）由国际亚洲共同体学会主办的国际关系问题研讨会7月30日在日本东京举行，中国驻日本大使孔铉佑应邀出席并发表题为《世界大变局下的亚洲合作与中日关系》的演讲。孔铉佑表示，中日关系保持健康稳定发展，符合两国根本利益，也是地区国家共同期待；希望日方树立正确对华认知，奉行积极对华政策。

他强调，中日同为亚洲重要国家，对维护亚洲的和平稳定与繁荣振兴肩负着特殊责任。中方始终本着善意和诚意发展对日关系，希望日方将发展稳定的对华关系的积极表态落到实际行动上。孔铉佑指出，为了实现中日关系真正稳定，应解决好以下几个重要问题：

第一，中国到底是不是日本的威胁？日本一些人把中国发展描绘成对日本的挑战和威胁，煽动厌华反华情绪。我们不能任由这些声音发展。希望日方树立正确对华认知，客观理性地看待中国发展，奉行更加积极的对华政策。

第二，中日要竞争还是合作？我们无法消除竞争，也不必排斥竞争，但竞争应当是公平的竞争、开放的竞争、相互促进和彼此成就的良性竞争。要警惕那些故意渲染中日竞争对抗，甚至将经贸问题政治化、阻扰破坏双方互利合作的做法。中日双方要牢牢把握合作主旋律，在合作中持续拓展共同利益，实现互利共赢。

第三，中日要如何处理矛盾分歧？中日四个政治文件为处理包括台湾问题在内的重大问题立了规矩，确认了互不干涉内政等重要原则。近段时间日方涉台、涉疆、涉港消极动向突出，对中日关系造成严重干扰。希望日方切实信守承诺，停止损害中国核心利益，避免对中日关系造成更大损害。

第四，中日要承担什么样的责任？双方要积极履行国际责任，共同为地区和世界发展作出应有贡献。多边领域不应成为中日争斗的擂台，应成为合作的舞台。希望日方以更加开阔视野和宽广胸怀，同中方携手合作，展现责任担当，积极回应地区国家和国际社会的期待。

第五，中美博弈之下日本应如何抉择？中方从不要求日本在中美之间选边站队，从不干涉日本同美国发展正常国家关系，但日美同盟也不能损害中方利益。希望日方平衡稳妥处理好对华、对美关系，为推动中美日关系良性互动发挥建设性作用。

2022年，中日两国将迎来邦交正常化50周年。孔铉佑希望中日双方能重温中日邦交正常化初心，回顾总结中日关系过往半个世纪的风雨历程，充分汲取经验启示。在此基础上，打造更加牢固坚韧、成熟稳健的中日关系，更好造福两国人民，惠及地区和世界。

日本前首相鸠山由纪夫应邀出席研讨会并发表演讲。研讨会上，国际亚洲共同体学会会长进藤荣一、早稻田大学前校长西原春夫以及来自东京大学、庆应大学、横滨国立大学等知名高校和智库的专家学者就中日关系等进行了深入讨论。与会者认为，在当前中美博弈加剧背景下，日本应避免在中美间简单选边站队，应为防止中美对抗发挥战略性作用，同时应积极参与“一带一路”合作，利用《区域全面经济伙伴关系协定》等机制推进地区一体化进程。

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