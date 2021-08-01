新华社东京7月31日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至31日18时30分（北京时间17时30分），日本当日新增新冠确诊病例12341例，再创疫情暴发以来新高，这也是日本连续第三天日增确诊病例数过万，累计确诊926405例；当日新增死亡9例，累计死亡15193例。

此外，东京都政府31日宣布，当日东京都新增新冠确诊病例4058例，首次单日确诊超4000例。同属首都圈的神奈川县当天确诊1580例，也创下新高。大阪府和埼玉县当天新增新冠确诊病例均超过1000例。

据日本厚生劳动省统计，截至29日，日本完成两剂新冠疫苗接种的人数约占总人口的28%。截至30日，约有74%的65岁以上老年人完成两剂疫苗接种。日本首相菅义伟30日表示，卫生部门的目标是到8月下旬让40%民众完成两剂新冠疫苗接种。

目前在日本只有东京都和冲绳县为防疫而实施紧急状态。菅义伟30日宣布，从8月2日起将紧急状态范围扩大到神奈川县、埼玉县、千叶县和大阪府，该对策的有效期截止到8月31日。东京都和冲绳县原定8月22日截止的紧急状态也将延长到8月31日。

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