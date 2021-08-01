新华社墨西哥城7月30日电 题：拉美经济：短期形势向好 长期风险犹存

新华社记者吴昊 陈威华 宫若涵

墨西哥财政部副部长加夫列尔·约里奥7月29日说，今年墨西哥经济增速预期为6%，较此前预测提高0.7个百分点。另据巴西央行日前发布的报告，市场分析人士上调今年巴西国内生产总值（GDP）增速预期至5.29%，这一预测已连续多次上调。

分析人士指出，受复工复产加速、大宗商品需求增加等因素提振，拉美经济正逐步恢复，两大经济体巴西与墨西哥宏观经济指标良好。但总体而言，该地区经济仍面临外债负担重、投资不振、经济结构单一等长期风险。

7月以来，拉美经济大国巴西多项经济指标向好。巴西经济部7月中旬发布报告，预测今年巴西经济增速高于5月预测的3.5%。巴西智库瓦加斯基金会7月29日发布的报告显示，7月，巴西商业和服务指数较上月提高4.2个百分点，为2014年3月以来最高值。

据巴西经济部对外贸易秘书处统计数据，今年年初至7月第四周，巴西进出口总额为2690.5亿美元，实现外贸盈余436.7亿美元，同比增长52.3%。

墨西哥经济复苏势头也较为强劲。墨西哥国家地理统计局7月30日公布的数据显示，墨经济第二季度同比增长19.7%。墨西哥BASE金融集团报告分析说，与去年2月底新冠疫情蔓延之初相比，墨经济已在很大程度上恢复。此外，哥伦比亚等其他拉美国家也陆续调高今年经济增长预期。

据国际货币基金组织（IMF）7月27日发布的《世界经济展望报告》更新内容，2021年拉美和加勒比地区经济预计增长5.8%，较4月预测上调1.2个百分点。

IMF说，拉美地区经济增速上调，主要因巴西和墨西哥经济预期改善。这主要得益于第一季度经济表现好于预期、外部经济环境好转和巴西贸易条件改善等。

中国社会科学院拉丁美洲研究所助理研究员李昊旻说，随着疫苗接种推进、防疫措施放宽，拉美国家经济活动加快恢复。其他国家经济的恢复带来大宗商品需求回升和价格上涨，进而惠及拉美地区大宗商品出口国。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）7月初发布报告说，今年拉美和加勒比地区经济预计增长5.2%，比4月预测的4.1%有所上调。报告指出，最新的增速预测反映出低基数效应，也反映出全球经济尤其是中国和美国经济恢复提振外需的积极作用。

不过，拉美经济仍面临长期风险。拉加经委会预测，明年该地区经济预计增长2.9%，增速较今年有所放缓，或难以摆脱疫情前的低增长态势，结构性问题将继续拖累拉美经济增长。该地区公共债务占GDP比重已高达56.3%。拉美国家面临外债负担重、投资不振、就业不足和环境恶化等长期风险，经济复苏将受不平等、贫困、经济结构单一等深层问题挑战。

拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，拉美各国政府应维持紧急转移支付政策，以推动经济可持续复苏，实现环境友好的目标。拉美国家亟需实施以投资为重点的转型复苏政策，发展技术密集型部门，创造优质就业机会，同时采取加强对中小微企业支持等辅助措施。

(责编：张信凤、刘洁妍)