新华社坎帕拉7月31日电（记者张改萍）中国政府援助的新冠疫苗7月31日运抵乌干达。中国驻乌干达大使张利忠、乌卫生部长阿曾及联合国儿童基金会驻乌代表萨菲尔丁等出席在乌干达国家药品库举行的交接仪式。

张利忠在仪式上说，在抗击新冠疫情的斗争中，中乌两国人民相互声援和支持。中国始终坚定地与乌干达站在一起，一如既往提供支持。希望中国新冠疫苗能在助推乌民众疫苗接种进程、遏制疫情蔓延方面发挥作用。

张利忠表示，国际社会只有合力应对，才能战胜这场疫情。中方将同乌坚决反对将疫情政治化、借疫情搞污名化。他说，在中国捐赠疫苗的当天，挪威政府捐赠的疫苗和联合国儿童基金会捐赠的氧气瓶同时抵达，这体现出国际社会团结合作抗击疫情。

阿曾对中国持续支持发展中国家抗击疫情表示感谢。她说，长期以来，中方在各领域特别是卫生健康领域为乌提供了大力支持帮助。新冠疫情暴发以来，中方率先驰援，中国政府多次为乌提供抗疫援助，为乌方有效抗疫发挥了重要作用。中方这批疫苗将有效弥补乌疫苗供应缺口并助力乌方对符合条件的民众开展接种工作。

阿曾表示，乌方期待以此为新的起点，推动乌中全面合作伙伴关系不断深化发展，共同构建更加紧密的乌中命运共同体和乌中卫生健康共同体，更好造福两国和两国人民。

7月30日晚，乌干达总统穆塞韦尼在发表全国疫情防控讲话时，感谢中方向乌捐赠新冠疫苗。

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