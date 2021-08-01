新华社达累斯萨拉姆7月31日电（记者高竹 李斯博）中国政府援助的新冠疫苗7月31日下午运抵坦桑尼亚桑给巴尔。桑给巴尔贸易与工业发展部长奥马尔·沙班和中国驻桑给巴尔总领事张志昇等前往机场迎接并出席交接仪式。

7月31日，工作人员在坦桑尼亚桑给巴尔的阿贝德·阿马尼·卡鲁姆国际机场准备搬运疫苗。新华社发（赫曼·伊曼努尔摄）

张志昇在交接仪式上表示，此次中方向桑给巴尔捐赠疫苗，蕴含了中桑间深厚传统情谊。新冠疫情给人类带来严峻挑战，中方将始终与桑给巴尔并肩作战，共同抗击疫情。中国将继续分享抗疫经验，为桑给巴尔提供力所能及的帮助。他同时呼吁国际社会向非洲提供新冠疫苗，反对在病毒溯源和疫苗问题上蓄意政治化和散布虚假信息的做法。

7月31日，中国政府援助的新冠疫苗运抵坦桑尼亚桑给巴尔的阿贝德·阿马尼·卡鲁姆国际机场。新华社发（赫曼·伊曼努尔摄）

沙班代表桑给巴尔政府向中方表示感谢。他说，中方捐赠的疫苗不仅会在帮助桑给巴尔抗击疫情方面发挥重要作用，也将进一步巩固中国同桑给巴尔深厚的传统友谊。

此前，北京科兴中维生物技术有限公司已向桑给巴尔捐赠一批新冠疫苗。桑卫生部长纳索尔·马兹鲁伊在接种后对媒体表示，中国疫苗安全、有效。

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