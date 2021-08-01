本报记者 曲 颂

来自国务院联防联控机制最新数据显示，中国已向世界提供新冠疫苗和原液超7亿剂。截至目前，中国对外援助和出口疫苗数量超过其他国家的总和。

中方一贯主张深化疫苗国际合作，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让疫苗成为全球公共产品。在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张情况下，中国对所有向中方提出疫苗合作需求的国家都作出积极回应，为全球抗疫增添了信心和力量。

尽己所能对外提供疫苗

全球疫苗免疫联盟日前宣布，已同中国国药集团和科兴公司分别签署预购协议，意味着国药疫苗和科兴疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库，将为发展中国家的疫情防控贡献更大力量。国药疫苗和科兴疫苗的临床试验数据等指标经过了世界卫生组织免疫战略咨询专家组的严格审核，先后被纳入世卫组织紧急使用清单。随着中国疫苗在世界多国接种规模扩大，其安全性和有效性获得越来越多的数据证实，显现出实实在在的效果。

中国疫苗是许多发展中国家获得的第一批疫苗，堪称“及时雨”。赤道几内亚总统奥比昂表示，中国疫苗“为当地抗疫带来希望的甘霖”。津巴布韦总统姆南加古瓦表示，中国捐赠的疫苗犹如隧道尽头的光芒。柬埔寨首相洪森在第二十六届亚洲未来国际会议开幕式上直言，“如果没有中国的援助和提供的疫苗商采，柬埔寨近200万民众如何能打上疫苗？”

一些国家元首和政府高官带头接种中国疫苗，为中国疫苗投下信任票。其中印尼总统佐科、土耳其总统埃尔多安等国领导人通过电视直播本人接种；菲律宾总统杜特尔特接种后表示“感觉不错”；巴林王储萨勒曼以志愿者身份参与国药集团在巴林开展的新冠灭活疫苗Ⅲ期国际临床试验，并带头接种首剂疫苗。

2021年1月，匈牙利签署了500万剂新冠疫苗采购合同，成为首个批准使用中国国药新冠疫苗的欧盟国家。中国疫苗大大加快匈疫苗接种速度。匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托表示，匈政府作出同中国国药集团合作的决定是完全正确的。疫苗不是地缘政治工具，而是拯救生命的武器。“感谢中方向匈牙利及时甚至提前交付多批次疫苗，这保护了100万人民的生命安全，我们对此永远不会忘记。”

安提瓜和巴布达总理布朗代表安巴政府感谢中方援助疫苗时指出，在帮助和支持发展中国家方面，中国一贯走在前列，尤其是当前一些国家仍在囤积疫苗之际，中国的慷慨援助更显珍贵。安巴将坚定发展与中方关系，不断深化合作。

中国疫苗在国际社会取得良好声誉，安全性、有效性得到广泛认可。玻利维亚卫生部副部长玛丽亚·卡斯特认为，国药疫苗正帮助玻利维亚在边境地区有效构筑“免疫屏障”。柬埔寨贝尔泰国际大学学生坡潘哈说：“中国援助疫苗给我们带来了回到正常生活和复苏经济的希望。”巴西圣保罗州塞拉纳市54岁的家庭主妇埃尔薇拉·比迪内洛表示，中国疫苗“是我们能得到的最美好的礼物”。

慷慨无私开展产能合作

在援助和出口之外，中方还与阿联酋、埃及、印尼、土耳其、巴西等发展中国家开展新冠疫苗联合研发和合作生产，支持相关企业同外方合作开展Ⅲ期临床试验，以扩大当地产能的方式助力全球抗疫，产能已超过2亿剂。

今年2月，巴西布坦坦研究所在塞拉纳小镇开展科兴疫苗大规模接种试验。接种两剂科兴疫苗后，当地有症状确诊人数相较接种试验前下降80%，入院人数下降86%，病亡人数下降95%。18岁以下等未参与接种群体确诊人数也出现下降。巴西《环球报》报道，布坦坦研究所的新工厂2020年11月开始建设，用于生产北京科兴中维和布坦坦合作的新冠疫苗，预计将于今年10月完工。科兴公司将派团前往巴西为新疫苗工厂提供技术支持。

今年3月28日，中国和阿联酋合作的中国新冠疫苗原液灌装生产线项目“云启动”仪式，在中国北京、河北和阿联酋阿布扎比三地同步举行。阿联酋本土从此拥有第一款新冠疫苗，名为“生命之苗”。

日前，埃及总理马德布利宣布，埃及已完成了首批100万剂科兴疫苗的生产。马德布利表示，目前新冠疫苗在全球范围内供不应求，因此本地化生产新冠疫苗对埃及至关重要。

7月，国药集团中国生物与摩洛哥签署疫苗灌装生产合作谅解备忘录，双方将研究开展疫苗生产合作，在助力本地疫情控制之外，还将服务非洲大陆。

一视同仁帮助外籍人士

为最大限度构建有效的免疫屏障，也为保障在华外籍人士的生命健康和工作、学习、生活，中国将在华外籍人士中的适龄人群也纳入国产疫苗的接种范围。截至目前，已有超过35万外籍人士在华接种60余万剂新冠疫苗。

北京大学于4月9日开展中外师生新冠疫苗接种工作，通过多部门联动协作，顺利完成当天近1250位中外师生的疫苗接种。来自喀麦隆的门杜相信中国疫苗的成熟度和可靠性，并希望通过自己的接种，让更多人加入疫情防控的共同努力。

中国政府和医护人员推广疫苗接种的努力温暖着外籍人士的心。日前，上海一名外卖小哥在社交网络上用短视频分享了自己接到的特殊订单：在沪德国人弗兰克下单购买饮品，要求送往某社区卫生中心，在备注中他留言：“很感激能在中国接种新冠疫苗，请把这单送给那里的医务人员。”在广州生活的巴基斯坦人代波表示，他的家人此前已在巴基斯坦接种了中国新冠疫苗，如今自己又在中国接种，内心对中国充满感激之情。

湖北大学的巴基斯坦籍留学生苏坦曾经在武汉疫情防控期间担任志愿者，为同学分发口罩、疏导心理，甚至还帮不会做饭的留学生做饭。今年3月，他又积极报名，成为该校12名自愿接种新冠疫苗的外国留学生之一。苏坦坚持通过自制视频和撰写文章介绍中国抗疫和经济发展情况，驳斥不实言论。“中国所付出的努力为世界抗击疫情作出了巨大贡献。”苏坦说。

《 人民日报 》（ 2021年08月01日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)