人民网雅加达7月29日电 （记者张杰、徐伟）29日，随着最后一车混凝土浇筑到合龙段内，雅万高铁DK40连续梁顺利实现合龙，这是自印尼第二波疫情暴发以来，该项目参建各方努力克服疫情不利影响，成功合龙的第7座连续梁，至此全线28座连续梁已经成功合龙24座，连续梁全面合龙胜利在望，同时也为箱梁架设的持续推进创造了条件。

雅万高铁2号特大桥、3号桥共计25座连续梁，由国铁集团所属中国铁路国际公司牵头的中方施工联合体成员中国电建集团水电八局负责施工，自7月17日以来，先后实现了DK14+645、DK14+229、DK8+768、DK13+045、DK11+237、DK40+450连续梁以及DK41道岔梁等7座连续梁合龙，为1号梁场小里程（雅加达）方向架梁创造了条件，对1号梁场架梁节点的实现至关重要。

今年5月份开斋节后，印尼第二波疫情暴发并持续恶化，为将疫情对项目的影响降至最低，国铁集团牵头组织中方参建企业持续把疫情防控放在首位，坚持疫情防控和工程建设两手抓、两不误，采取施工区域封闭集中管理，各工区、工点“网格化”管控，备足至少3个月的防疫和生产、生活物资，加大工地现场医务室医护人员、医用物资、医疗设施的配置，积极组织中印尼员工接种疫苗等措施，在确保人员健康安全的前提下，稳步推进工程施工。

项目建设过程中，中方团队积极推进本土化管理，整合利用好当地资源，通过开展技术培训、现场“师傅带徒弟”实操训练等方式，有效提高印尼工人作业技能，使他们对高铁桥梁施工有了全面的掌握，为当地培养了大批专业技术工人。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是印尼国家以及东南亚地区首条350km/h标准高速铁路，全长142.3km，建成通车后，雅加达到万隆的出行时间，将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右，可以有效促进当地经济和方便民众出行。

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