人民网莫斯科7月24日电 （李明琪）“坚持以人民为中心，为中国谋发展、为人民谋幸福，是中国共产党的成功之道。西方民调显示，中国人民对政府信任度达95%，在受访国家中排名第一。人民的支持和信任也正是中国共产党成功发展的原因和保障。”俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫在谈到中国共产党建党百年以来的成就时如是评价。

莫罗佐夫指出，中国人民取得的各方面成就，其中每一项都与中国共产党的领导密不可分。

“1978年，中国拉开改革开放序幕。经过40余年发展，中国GDP增长约50倍。如今，中国是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。中国是世界经济发展的重要火车头。”莫罗佐夫说，2020年中国历史性地解决了绝对贫困问题，改革开放以来中国减贫人口全球占比超70%，这也是中国共产党的重要成就之一。

“因为一切为了人民，所以中国共产党能团结带领中国人民充满热情投身革命和建设，不断取得胜利。中国历届领导人能够在不同的阶段制定成功的发展战略，这无疑是卓越的功绩。中国各社会阶层都享受到了改革发展的红利，这也能不断激发出改革的内在动力。”莫罗佐夫谈到。

回顾历史，莫罗佐夫谈到，中国从未侵略别国。万里长城作为中国文化符号，代表着防御而非攻击。这也正是中国国家意识的象征，与习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话中提到的“中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们……”一致。

莫罗佐夫认为，团结在中国共产党周围的中国人民就是一堵可以回击任何蓄意侵犯的铜墙铁壁。习近平总书记在讲话中提醒中国人民，在实现中华民族伟大复兴的道路上，会不止一次遇到挑衅与挑战。同时也提醒外界，不论危险来自何方，中国都会予以回击。

莫罗佐夫还注意到，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中，“人民”一词被提到了86次之多。“这有着巨大的象征意义和深刻含义——中华民族的复兴是中国共产党百年来从未更改的目标和任务，今后也不会变。不论中国共产党致力于解决什么问题、克服什么困难，人民永远是基石。”

莫罗佐夫指出，如今，中国共产党团结带领中国人民走上了实现第二个百年奋斗目标的“赶考”之路，中华民族的复兴是不可逆转的。中国的发展让那些所谓的“中国崩溃论”不攻自破。根据世界银行和国际货币基金组织等机构预测，今年中国GDP增速将达8%至9%。中国政府灵活应对各方面挑战，中国人民也积极支持和维护国家治理，这是中国继续健康发展的保障。

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