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日本专家：中国发展最大原动力是中国共产党的坚强领导

2021年07月24日16:06 | 来源：人民网-国际频道
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日本著名国际政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。（李沐航 摄）
日本著名国际政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。（李沐航 摄）

人民网东京7月24日电 （李沐航）习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话持续受到国内外广泛关注。近日，日本国际政治经济学家、前参议院议员、前外务大臣政务官浜田和幸接受人民网记者采访时表示，进入21世纪的第21个年头，中国已经发展成为全球重要的经济大国，其中最大的原动力就是中国共产党的坚强领导。

浜田和幸表示，2020年，中国政府实现现行标准下农村贫困人口全面脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困的目标任务，如此亮眼的脱贫成绩在世界范围内属于首例。中国人民安居乐业，生活不断改善。中国政府在获得人民信赖的同时，也向全世界证明了其在国家管理上的政策是行之有效的。

滨田和幸指出，中国共产党诞生于100年前，成长道路并非平坦，而是充满艰辛。在不断改革发展的道路上，中国共产党带领中国人民取得的成绩有目共睹。从建国初期的“一穷二白”，到实行改革开放“让一部分人、一部分地区先富起来，以带动和帮助落后的地区”，走出了一条中国特色社会主义经济发展道路。

在滨田和幸看来，包括美国、日本在内的发达国家，目前都未能对人类面临的重大课题拿出有效应对措施，如全球气候变暖导致自然灾害增加、能源及资源紧缺、新冠肺炎疫情未能有效控制等。疫情下的世界经济不断衰退，而中国则通过有效利用国内市场逐步让经济恢复到正常轨道。滨田和幸期待，中国未来可以在国际合作的框架内充分发挥大国作用。

(责编：于洋、常红)

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