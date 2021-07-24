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中国队在第62届国际数学奥林匹克竞赛中卫冕团体冠军

2021年07月24日15:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科7月24日电 （记者张光政）在第62届国际数学奥林匹克竞赛中，中国国家队获得6枚金牌，以208分的成绩获得团队总分第一名，卫冕冠军。俄罗斯队和韩国队分获团队总分第二、三名。

据悉，本届国际数学奥林匹克竞赛由俄罗斯承办，赛事组委会设在圣彼得堡。受新冠疫情影响，本届竞赛于7月14日—7月24日以线上考试的方式进行。共有来自109个代表队的600多名选手参赛。

中国大陆赛区竞赛由北京大学数学学院和北京国际数学研究中心承办。中国国家队6名队员在本届竞赛中均获得金牌。在所有参赛选手中，来自华东师范大学第二附属中学的高三学生王一川6道题全部满分，获得金牌，可谓冠军中的冠军。

除王一川外，中国国家队选手还包括深圳中学学生彭也博、北京十一学校学生韦晨、华中师范大学第一附属中学学生夏语兴、深圳中学学生冯晨旭、中国人民大学附属中学学生陈锐韬。

此外，在本届国际数学奥林匹克竞赛中，中国香港特别行政区代表队获113分，摘得1块金牌、3块银牌、1块铜牌，排名第二十一位。中国台湾地区代表队获131分，获得1块金牌、3块银牌、2块铜牌，排名第九。

据第62届国际数学奥林匹克竞赛组委会官方网站介绍，莫斯科时间24日15时（北京时间20时），本届竞赛的闭幕式将在位于圣彼得堡的俄罗斯国立赫尔岺师范大学，以线上形式举行。

(责编：于洋、常红)

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