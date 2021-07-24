新华社华盛顿7月23日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心23日公布的每周疫情报告显示，目前全美近90%的地区新冠确诊病例数都在攀升，新增确诊病例、住院病例、死亡病例等核心指标再次反弹。

报告称，截至22日，全美有35%的县正经历高水平的新冠病毒社区传播，疫苗接种率低的地区疫情反弹更为严重。

美疾控中心数据显示，截至21日，美国7日平均日增确诊病例约4万例，较前一周上升46.7%；7日平均日增死亡病例约220例，较前一周上升9.3%。此外，截至19日，7日平均日增住院病例约3500例，较前一周上升32.2%。

美疾控中心表示，近期疫情指标严重反弹与高传染性变异病毒——德尔塔毒株加速传播有很大关系。据介绍，目前美国所有新增确诊病例都是由感染变异新冠病毒所致，其中德尔塔毒株占主导地位，估计其导致的感染病例占近期全美新增确诊病例的83.2%。确诊病例上升将导致更多的住院和死亡病例，并将加剧医疗机构的负担。

美疾控中心指出，加强自我防护，包括尽快接种疫苗，有助于降低感染风险，这也是减缓病毒变异的最佳方式。

近来美国新冠疫苗接种进度呈减缓之势。美疾控中心网站数据显示，截至22日，全美接种至少一剂新冠疫苗的人数约1.87亿，占总人口的56.4%；完成疫苗接种的人数约1.62亿，占总人口的48.8%。

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