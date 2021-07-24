人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国近90%地区新冠确诊病例数攀升

2021年07月24日10:41 | 来源：新华社
小字号

　　新华社华盛顿7月23日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心23日公布的每周疫情报告显示，目前全美近90%的地区新冠确诊病例数都在攀升，新增确诊病例、住院病例、死亡病例等核心指标再次反弹。

　　报告称，截至22日，全美有35%的县正经历高水平的新冠病毒社区传播，疫苗接种率低的地区疫情反弹更为严重。

　　美疾控中心数据显示，截至21日，美国7日平均日增确诊病例约4万例，较前一周上升46.7%；7日平均日增死亡病例约220例，较前一周上升9.3%。此外，截至19日，7日平均日增住院病例约3500例，较前一周上升32.2%。

　　美疾控中心表示，近期疫情指标严重反弹与高传染性变异病毒——德尔塔毒株加速传播有很大关系。据介绍，目前美国所有新增确诊病例都是由感染变异新冠病毒所致，其中德尔塔毒株占主导地位，估计其导致的感染病例占近期全美新增确诊病例的83.2%。确诊病例上升将导致更多的住院和死亡病例，并将加剧医疗机构的负担。

　　美疾控中心指出，加强自我防护，包括尽快接种疫苗，有助于降低感染风险，这也是减缓病毒变异的最佳方式。

　　近来美国新冠疫苗接种进度呈减缓之势。美疾控中心网站数据显示，截至22日，全美接种至少一剂新冠疫苗的人数约1.87亿，占总人口的56.4%；完成疫苗接种的人数约1.62亿，占总人口的48.8%。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部