7月23日，在法国中部的圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园，工作人员为大熊猫“欢欢”做超声波检查。新华社发（博瓦勒野生动物园供图）

新华社巴黎7月23日电（记者徐永春 唐霁）位于法国中部的圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园23日宣布，中国旅法大熊猫“欢欢”将诞下双胞胎。

博瓦勒野生动物园当天发表新闻公报说，继20日发现“欢欢”腹中首个胚胎后，动物园兽医23日在为“欢欢”做超声波检查时，在其子宫另一侧发现第二个胚胎。

7月23日，在法国中部的圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园，工作人员为大熊猫“欢欢”做超声波检查。新华社发（博瓦勒野生动物园供图）

新闻公报说，双胎妊娠现象在野生大熊猫中并不罕见，发生率约为50%。

博瓦勒野生动物园发言人20日曾宣布，此前对“欢欢”的超声波检查证实其腹中存在胚胎。荷尔蒙分析结果显示，预产期应该在7月底或8月初。兽医团队接下来每周将对“欢欢”进行两次超声波检查。

这是7月23日在法国中部圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园拍摄的大熊猫“欢欢”的超声波检查照片。新华社发（博瓦勒野生动物园供图）

今年3月底，在动物园兽医和看护人员安排下，“欢欢”和雄性大熊猫“圆仔”尝试交配。作为补充措施，动物园还对“欢欢”进行了人工授精。

这是7月23日在法国中部圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园拍摄的大熊猫“欢欢”的超声波检查照片。新华社发（博瓦勒野生动物园供图）

2012年，“欢欢”和“圆仔”从成都大熊猫繁育研究基地来到博瓦勒野生动物园，开启为期10年的中法大熊猫繁育合作计划。2017年8月4日，“欢欢”诞下雄性幼崽“圆梦”，“圆梦”是首只在法国出生的大熊猫。

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