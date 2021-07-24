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意大利下月施行新冠“绿色通行证”

2021年07月24日08:50 | 来源：新华网
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　　意大利政府22日宣布，从8月6日起在国内实施“绿色通行证”计划，要求民众进入健身房、博物馆、电影院等室内活动场所或参加比赛、考试等公众活动时，须证明自己之前48小时内新冠病毒检测结果为阴性、或者过去六个月内感染新冠病毒后康复、或至少接种了一剂新冠疫苗。

　　意大利总理马里奥·德拉吉在一场内阁会议后的记者会上说，意大利若想“经济活动保持开放”，避免恢复严格限制经济和社交活动的措施，就有必要实施“绿色通行证”计划。总理发言人说，相关场馆经营者必须执行新规，如被发现违规将受到处罚。

　　同时，意大利政府决定继续维持针对舞厅的营业禁令，以免出现大规模聚集性感染事件。卫生部长罗伯托·斯佩兰扎说，紧急状态将延长至12月31日。

　　斯佩兰扎说，意大利已有大约4000万、相当于三分之二人口下载了“绿色通行证”电子码。

　　4月发现多家医院未接种疫苗的医护人员中发生群体感染后，意大利成为欧洲首个强制医务工作者接种疫苗的国家。

　　意大利本月新增病例数上升，部分缘于意大利赢得欧洲杯足球赛冠军后，大批球迷上街庆祝，助推病毒传播。意大利近日新增病例飙升，22日报告新增确诊5000余例、病亡15例。

　　根据意大利政府发布的数据，当前，12岁以上人群中，大约2800万人完全接种了新冠疫苗，接种率略超50%。政府尤其担心大约200万尚未接种的60岁以上民众。

　　包括意大利在内，传染性更强的变异新冠病毒德尔塔毒株在欧洲广泛传播，多国疫情普遍反弹。欧洲疾病预防与控制中心预测，到8月底，欧洲联盟内大约90%新增确诊病例致病毒株为德尔塔。

　　意大利成为最新采用类似“新冠免疫通行证”的欧洲国家。

　　法国总统埃马纽埃尔·马克龙上周宣布，从7月21日起，12岁以上法国民众进入超过50人的文化或游乐场所时必须持病毒检测阴性或接种过疫苗证明；从8月初开始，进入咖啡馆、餐厅、购物中心、医院，乘坐飞机、火车和长途客车也要出示健康证明。

　　英国首相鲍里斯·约翰逊本周早些时候也说，政府计划在9月底前实施防疫新规，要求进入夜总会等人群聚集的娱乐场所前必须出示接种证明。不过，这一计划遭遇政治阻力，尚未确定是否能如期推进。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)

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